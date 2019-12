El Concejo se despide y trata un boleto a $30, shopping y Presupuesto

El Concejo Deliberante tendrá hoy su última sesión extraordinaria y el oficialismo tiene los números para aprobar el nuevo precio del pasaje de colectivo, la construcción de un shopping, la Tarifaria y el Presupuesto 2020, pero sin el empréstito.

Es un hecho que desde el 1 de enero viajar en colectivos costará $30 pesos. Eso aprobaría hoy el Concejo Deliberante. El oficialismo tiene los números.

Será una sesión ruidosa y para la que varias agrupaciones sociales anunciaron que marcharán al Concejo (ver más página 7).

También tiene los votos necesarios para aprobar el expediente que habilita la construcción de un centro comercial en la zona de playa Arazaty. El proyecto tiene despacho favorable, pero condicionado a una cláusula de estudio de impacto ambiental.

Desde la oposición aseguraron que no acompañarán la iniciativa “dadas las consecuencias jurídicas como litigios con privados”.

El oficialismo, a la vez, cuenta con los números para avanzar con la Tarifaria 2020, pero será tratada con modificaciones.

No obstante, la oposición presentó un despacho de minoría porque hay distintos puntos que pretende modificar. Por ejemplo, solicita la eliminación de tasas de contribución por la extensión de redes de agua y cloaca.

El bloque opositor, además, pedirá a través de un despacho de minoría que el Presupuesto se devuelva al Ejecutivo hasta tanto no haya pautas claras del nacional, el cual se tratará en febrero.

Desde el oficialismo confirmaron que se aprobará todo el paquete de leyes, incluso el Presupuesto, aunque sin empréstito. La iniciativa proponía la toma de crédito por 500 millones de pesos, pero sin el acompañamiento del Frente de Todos, no cuenta con los números para aprobar dicha autorización.

El Concejo Deliberante también tratará una modificación del Código de Planificación y la propuesta de Contribución por Mejora.