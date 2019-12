Preocupación de tarjeteros por los pocos días laborables durante las fiestas

Si bien la declaración de la feria administrativa por parte del Estado, contribuye al clima de fiesta de fin de año, los trabajadores del estacionamiento están preocupados, dado que las fiestas afectarían tres días de los cinco laborales e impactan seriamente el bolsillo de los mismos. Además, a esta situación que se avecina se debe considerar que de los 280 que son aproximadamente, y de acuerdo a lo informado a El Litoral, todos los meses son 164 los que cobran el plus de 3.500 pesos, aunque vale decir que esta cifra se incrementa un poco más tras realizar los reclamos correspondientes.

En la víspera de Navidad y tras la resolución municipal que establece que la feria administrativa se extenderá del 23 de diciembre hasta le 3 de enero, los trabajadores del estacionamiento medido manifestaron su preocupación a El Litoral, ya que en consecuencia trabajarían solo 2 días a la semana. “Por las fiestas, durante dos semanas trabajaríamos sólo los jueves y viernes y esto nos afecta mucho por el porcentaje de las ventas que perdemos. Los sábados nunca nos devolvieron, a comienzo de año nos dijeron que era durante las vacaciones para fomentar el turismo y después ya no pudimos trabajar, lo que nos perjudica también”.

Mientras que en relación al plus que abona la Comuna a aquellos trabajadores que cumplen con la venta de horas que arrojaron los estudios que se llevaron adelante (aunque los trabajadores están en contra de estas cifras), indicaron a El Litoral que “a nosotros los que nos llama la atención es que siempre son 164 los que cobramos, y luego se suman un poquito más, pero muchos quedan sin cobrar. Y ahora pasó lo mismo y los que reclamaron no cobraron todavía y nadie dice nada”.

“Queremos trabajar el 23, 24. 30 y 31 de diciembre, son los días que más concurre la gente al centro y vamos a trabajar bien y no nos dejan. Además, queremos recuperar los sábados. Somos un sector muy castigado y también merecemos celebrar”, expresaron.

En tanto, fuentes comunales informaron a El Litoral que en las próximas horas se estaría definiendo el esquema de trabajo de los operadores, dadas las complicaciones que genera, ya que si bien la Caja Municipal funcionará no sucede lo mismo con el personal encargado de entregar los equipos y controlar las ventas.

Por último, recordaron que cuando solicitaron el incremento del precio de la hora de estacionamiento también pidieron que se le otorgue un plus por las fiestas y la promesa fue una canasta navideña de la cual todavía no tienen noticias.