Inauguraron el 25º Centro de Ex Combatientes en 9 de Julio y un centro cultural en Chavarría

Como parte de una recorrida por varias comunas, el gobernador Gustavo Valdés estuvo ayer a la mañana en 9 de Julio, donde inauguró el Centro de Ex Combatientes, el 25º en la provincia, donde anunció además que el año que viene se construirá, de los cuatro previstos, uno en Chavarría, y ratificó que continuarán apoyando los viajes de los ex soldados a las islas Malvinas.

En la oportunidad, además del tradicional corte de cinta y la bendición de las nuevas instalaciones, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes.

Valdés agradeció a los ex combatientes y al intendente Jorge Moreira por la donación del terreno en “un lugar estratégico al lado de la laguna Ojeda”, y consideró que esto era menester ya que estos ciudadanos “estuvieron dispuestos a dar sus vidas por nosotros, un acto de nobleza y heroismo indiscutible”.

Por tal motivo, el mandatario sostuvo que el centro fue creado para que los veteranos “cuenten a los ciudadanos qué es una guerra, para que difundan lo que pasaron, lo que hacen, lo que siguen haciendo y las actividades futuras”.

“Así que vamos a seguir con este programa viajando a Malvinas, esa inversión no es un simple viaje, es salud, es volver”, manifestó el funcionario.

En tanto, el director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván, puso de relieve que con el de ayer ya se llevan inaugurados 25 Centros de Ex Combatientes en Corrientes, siendo el cuarto que abre sus puertas este año. “De esta manera, el gobernador Gustavo Valdés cumple con la palabra empeñada y no tenemos más que agradecimiento a su gestión que toma a Malvinas como política de Estado”, acotó Galván.

Luego, confirmó que para el 2020 está prevista la construcción de otro centro, el que estará ubicado en Chavarría.

La comitiva provincial encabezada por Valdés se dirigió después a Chavarría, donde se habilitó el centro cultural “José María Paz”, en la antigua estación de ferrocarril. Allí también estuvo el intendente Roberto Dieringer con autoridades locales.

Con esta importante inversión se enfatiza en la recuperación de la memoria y la historia de la localidad. Además, para seguir promoviendo la cultura y el turismo, se anunció la construcción de un centro de interpretación, la colocación de una seccional de guardaparques y la puesta en valor de la histórica comisaría.

En cuanto al trabajo efectuado, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, destacó que “estas obras forman parte del plan Iberá II, que comprende una gran parte emotiva que encuadra la restauración de la estación, respetando la idea principal, teniendo en cuenta que se rescató la idea del edificio en sí, donde se recupera en gran parte la memoria del mismo”.

También mencionó que “recuperamos las historias para patrimonio intangible, contando con una nueva etapa que, por medio de la dirección de José Falcón, se pudieron conseguir las piezas que estarán dentro del museo a través de una serie de actividades culturales que serán tenidas en cuenta para fomentar la cultura”.

Por su parte, el titular del Comité Iberá, el senado Sergio Flinta, ratificó el enripiado de la Ruta 22, “para darle de la mejor manera una conectividad con Concepción y trabajar las acciones en orden turístico convirtiéndolo en el acceso sur al Iberá”.

Finalmente, recordó que “se abrieron los sobres para un centro de interpretación turístico que contará con un terreno concedido por el Municipio, con una inversión de 12 millones de pesos”.