Conducción del Concejo: Vallejos corre con ventaja para suceder a Ast

El próximo 10 de diciembre se realizará la sesión preparatoria del Concejo Deliberante capitalino. Ese día, en la Legislatura provincial tomarán juramento los concejales electos y se procederá a la elección de las nuevas autoridades. Hasta ahora, el radical Alfredo Vallejos corre con ventaja para tomar las riendas en el lugar que dejó Noberto Ast.

Hace tiempo se viene hablando que la presidencia podría quedar en manos del edil oficialista con mayor experiencia. Varios de sus pares consultados por El Litoral reconocieron que es la posibilidad que se baraja desde un principio y no tendría mayores problemas para conseguir el apoyo de la nueva composición.

Otra de las posibilidades que se bajara es que no haya cambios en la vicepresidencia primera y vicepresidencia segunda. Lo que representaría reafirmar la sociedad con los liberales, de la mano de Julián Miranda Gallino, y de los nuevistas, con el lugar que le darían a Esteban Ibáñez.

De cualquier manera, queda una semana para las negociaciones y hasta ahora no se conoció la postura que tendrá la oposición que podría aspirar a lugares dentro de la conducción.