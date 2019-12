Las ofertas de noviembre movieron las ventas pero el consumo sigue siendo bajo

Noviembre concluyó con un mayor movimiento comercial en relación con octubre, pero las compras se concentraron en los días de rebajas, enmarcados en los eventos: Cyber Monday, Corrientes Hot Week y Black Friday. Esas campañas no fueron suficientes para alcanzar el ansiado repunte.

Al respecto, desde una casa de electrodomésticos señalaron que las rebajas ofrecidas por el Cyber Monday y el Black Friday (que concluyó ayer) fueron un aliciente de consumo. “Tuvimos muy buen movimiento en el primer día del Viernes Negro, y el sábado fue casi nula por el tema de la lluvia. De todos modos, en el Cyber Monday fue mucho mejor, ya que alcanzamos un éxito en las ventas de un mes que no suele ser tan activo. Los segmentos que más se movieron fueron los de la temporada, es decir aires acondicionados, heladeras, freezers y un poco televisores”, expresó a El Litoral Horacio, subgerente de una tienda.

En tanto que desde una casa de indumentaria, Miriam explicó a este medio: “Por las ofertas tuvimos un noviembre con más demanda. Pero se nota la falta de dinero porque la gente se mueve únicamente por los descuentos y la mayoría pide opciones de financiamiento. Esperamos que diciembre sea aún mejor”.

A esto se puede sumar, el balance positivo que alcanzó la campaña local de descuentos denominada Corrientes Hot Week que se puso en marcha durante la primera semana de noviembre. “Varios comerciantes me contaron que tuvieron mucho movimiento de venta, porque la gente se interesó por los descuentos”, explicó a El Litoral Steffany Harvey, comerciante e impulsora de la actividad en la provincia.

En este escenario, si bien varios mercantiles afirmaron que tuvieron buenas ventas, las mismas se concentraron en los días específicos de las rebajas y por lo tanto esto no fue suficiente para alcanzar un repunte en sus márgenes de ganancia.

De hecho, de acuerdo a las estadísticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) las ventas minoristas cayeron un 7,1% en relación al mes anterior, mientras que en la modalidad online crecieron un 2,1%.

El crecimiento en ventas del sector web puede estar aparejado a los eventos de rebajas, como Cyber Monday, cuyas ofertas más importantes se trazaron para el segmento digital. Además, con los celulares al alcance de la mano, se está afianzando el hábito de realizar compras a través de internet.

Al respecto, desde la Came señalaron que “en el caso de la venta por internet, crecieron 8 de los 12 sectores relevados en la comparación anual. Si bien el peso de ese sector en la venta total aún es baja, sigue acrecentándose el desplazamiento hacia esos canales de consumo”.

Expectativa

En un año signado por la incertidumbre y crisis económica, los comerciantes tienen expectativas de que el consumo finalmente se reactive en los próximos tres meses. Así lo revelan las estadísticas de la Came, que realizó una encuesta en la que el 50% de los mercantiles afirmaron que esperan un incremento del consumo.

Mientras tanto, ante los resultados alcanzados por los eventos de rebajas, en el plano local varios mercantiles se preparan para lanzar promociones de cara a Navidad.