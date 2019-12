El Gobierno dio de baja 70 nombramientos de Macri

Luego de suspender el decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años la estabilidad de los puestos jerárquicos del Estado, el Gobierno formalizó por primera vez la baja de nombramientos en planta permanente.

A través de una resolución de Anses, publicada ayer en el Boletín Oficial, se decidió dar de baja a otra de octubre de 2019, dos días antes de las elecciones presidenciales, por la que se pasaba a planta permanente del organismo a funcionarios políticos que habían sido designados durante la gestión anterior.

Se trata de 70 directores del organismo que ahora dirige Alejandro Vanoli, designados durante el macrismo.

Según el texto publicado ayer, “la aplicación del régimen retributivo vigente al Personal de Conducción Superior no desnaturaliza su carácter de funcionario político”.

“La Procuración del Tesoro de la Nación tiene entendido respecto de la Ley Marco de Empleo Público que el personal transitorio no goza de estabilidad y que las normas que le son de aplicación no permiten afirmar que pueda en algún momento adquirirla”, agrega la norma entre sus considerandos. La medida había sido anticipada por el jefe del Estado cuando declaró que ese tipo de “picardías” se iban a “revisar”.