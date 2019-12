Pingüinos y Olimpia estarán en la definición de la temporada oficial

Pasó la sexta fecha del Torneo Intermedio de fútbol de salón, en la categoría Primera A, en la ciudad de Corrientes y Olimpia se sumó a Pingüinos para disputar el cuadrangular final de donde saldrá el campeón de la temporada 2019.

Hoy se jugarán dos partidos pendientes de la segunda fecha y el cierre de esta fase, con la séptima fecha, será el domingo 22. Con estos encuentros de definirán las otras dos plazas disponibles para la definición.

El pasado domingo se disputó la sexta fecha del Intermedio. Olimpia empató con Marmolería en 3 puntos y ese resultado le alcanzó para avanzar a la instancia decisiva de la Copa de Oro. El primer clasificado había sido Pingüinos, que el último semana perdió con Bañado Norte por 3 a 2.

Por su lado, Nacional le ganó a Complejo Oriana por 4 a 1 y mantiene la ilusión de lograr uno de los pasajes al cuadrangular. En tanto que Deportivo Cichero superó a Victoria por 4 a 2 y dejó a los Gráficos sin la posibilidad de defender el título que lograron en 2018.

Con estos resultados, en la Copa de Oro (equipos que luchan por el título) las posiciones quedaron así: Pingüinos (20 partidos disputados) y Olimpia (21) 29 puntos, Bañado Norte (21) y Marmolería (20) 28, Nacional (20) 26, Victoria (20) 23, Deportivo Cichero (21) 19 y Complejo Oriana (21) 18.

Para hoy, la Asociación Correntina de Fútbol de Salón diagramó dos partidos que estaban pendientes de la segunda fecha del Intermedio. En cancha de Hércules jugarán: 21.45 (1º A) Victoria vs. Nacional y 23.15 (1º A) Pingüinos vs. Marmolería.

Mientras que ya están definidos los dos descensos de la temporada: Comunicaciones y Cruz Diablo, los dos últimos en la Copa de Plata. Los resultados de la sexta fecha fueron Comunicaciones 6 - Cruz Diablo 11, Deportivo Fénix 0 - Pinta Futsal 2, Real Unión 2 - El Cosmos 3 y Primos 7 - Panadería Romero 5.

Primera B

En la Primera B del salonismo capitalino culminó el certamen Intermedio y Don Ocho, Aberturas, Deportivo Dengue y San Benito jugarán por el segundo ascenso. El primero quedó para Libertad, que se había consagrado con anterioridad campeón de la categoría. En tanto que San Pantaleón y Juniors deberán jugar en la C durante el 2020.

Durante la séptima fecha del Intermedio, Don Ocho le ganó a San Pantaleón por 1 a 0, Aberturas hizo lo propio con 17 de Agosto, 4 a 2, y Deportivo Dengue goleó a Boca Unidos, 6 a 1.

En tanto que San Jorge igualó con Gafa en 2 tantos y San Benito superó a Santa Teresita por 4 a 0. De esta forma, San Jorge y San Benito quedaron con 30 puntos y debieron jugar en encuentro de desempate el miércoles 18 que terminó favoreciendo al segundo por 6 a 4.

Los otros resultados en el cierre del Intermedio fueron: Jaguares 4 - San Gerónimo 2, Juniors 0 - Libertad 4 y Sporting Cristal 5 - Islas Malvinas 6.

Primera C

El segundo ascenso en la Primera C lo definirán Juan de Vera, Milenium, Deportivo Sur y Acero Puro según las posiciones finales del torneo Imtermedio. El campeonato y el ascenso directo fue para Olimpo que logró ese halago con varias jornadas de anticipación.

Durante el domingo 15 se disputó la séptima fecha con estos resultados: Hebraica Corrientes 3 - Milenium 7, Sl Santo 2 - Olimpo 5, Barrio San Martín 4 - Deportivo Armenia 2, El Decano 2 - Imperio FS 1, Centauro 0 - Acero Puro 1, Sportivo Corrientes 0 - Deportivo Sur 8 y Lunes Culturales 6 - Aplanadora 1. En la oportunidad quedó libre Juan de Vera.