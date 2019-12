Sesionan Diputados y Senadores por el Pacto Fiscal que Valdés firmó con Nación

El gobernador Gustavo Valdés volvió a ampliar el temario de las sesiones extraordinarias y convocó a Diputados y Senadores a una sesión especial hoy para tratar el Pacto Fiscal que el martes firmó con el presidente Alberto Fernández.

La Cámara baja fue convocada a sesionar a las 9.30. Una vez que concluya será el turno del Senado. No hay antecedentes inmediatos de que haya sucedido algo similar, al menos en los últimos años.

Ambas cámaras deberán tratar el expediente N° 14191, que aprueba el Acuerdo “Consenso Fiscal 2019” suscripto entre el Estado Nacional Argentino, las provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández acordó el martes con las provincias e hizo lugar al pedido de los gobernadores de suspender el Pacto Fiscal que se había acordado a finales de 2017 con el ex presidente Mauricio Macri.

El acuerdo contempla suspender hasta del 31 de diciembre de 2020 los compromisos fiscales previstos, como la reducción de Ingresos Brutos y la conformación de una comisión técnica para negociar la devolución del IVA no transferido a las provincias.

Pero la duda que empezó a circular entre el sector privado es si la suspensión del cronograma de baja de Ingresos Brutos habilita a las provincias que estaban por debajo de lo establecido para el 2019 a aumentar el peso del impuesto.

“Dentro de las 4 actividades económicas analizadas -industria manufacturera, construcción, restaurantes y hoteles y comercio-, se observa que el sector industrial es aquel donde las 22 jurisdicciones que firmaron el consenso fiscal iban a estar obligadas a readecuar su carga tributaria en un 33% promedio sobre el sector, para poder cumplir con la alícuota máxima de 2020. Otro de los sectores relativamente más afectados por la suspensión del consenso fiscal es el de la construcción, donde 21 de las 22 jurisdicciones se veían obligadas a disminuir su alícuota máxima alrededor de un 20 por ciento”, explica un trabajo del Iaraf.

Parte fundamental de este nuevo consenso fiscal es la suspensión de las demandas de las provincias contra el Estado nacional. Así lo había hecho saber el presidente Fernández, quien había puesto esa definición en la mesa de negociación.

Finalmente, los gobernadores decidieron frenar las demandas que hay en la Corte Suprema de Justicia hasta diciembre de 2020, el mismo período por el que se suspende la baja de Ingresos Brutos.

La medida implica que el Ejecutivo “se limpia” de definiciones de la Corte Suprema que los pueda afectar desde el punto de vista de la caja, ya que hoy el Estado nacional afronta una veintena de juicios de las provincias por un costo de alrededor de 300.000 millones de pesos.