El Senado debate la Ley de Emergencia

Comenzó a las 16,15 la sesión extraordinaria del Senado en la que se debate el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, más de dos horas después de lo fijado inicialmente, según acordaron los bloques políticos en la reunión de Labor Parlamentaria, por cuestiones administrativas vinculadas al texto remitido por la Cámara baja, informaron a Télam fuentes parlamentarias.

🇦🇷 La senadora nacional por Corrientes@AnitaAlmironizó la bandera en la primera sesión extraordinaria del@SenadoArgentina

✍ Se trata la emergencia.pic.twitter.com/9tuzkUhZ6T — Diario El Litoral (@DiarioElLitoral)December 20, 2019



El senador nacional del PJ Alfredo Luenzo mostró su expectativa de que el proyecto de emergencia “tenga un rápido tratamiento” luego de las 20 horas ininterrumpidas en que se extendió la discusión en la Cámara de Diputados.



“Se han debatido y corregido muchos puntos, y nuestro espacio accedió a muchas modificaciones, cosa que antes no ocurría”, consideró el senador por Chubut, y sostuvo que se trata de una norma “muy necesaria”.



El legislador cuestionó a quienes “solo miran los números de los mercados y no tienen sensibilidad", y advirtió que no se trata de "hablar de números sino de personas" que atraviesan una compleja situación social.



Luenzo expresó su deseo de que los senadores de Juntos por el Cambio acompañen esta ley de emergencia.

El debate en el Senado

El Senado de la Nación debate el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobado por la Cámara de Diputados, en la primera sesión extraordinaria que podría extenderse hasta la medianoche.



En una actividad inusual para un viernes, los senadores comenzaron a arribar a sus despachos desde esta mañana para la primera sesión extraordinaria que tendrá a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a cargo de conducir la discusión en el recinto, en el puesto que ocupaba la macrista Gabriela Michetti.

Convocados por el presidente del bloque, José Mayans, los senadores del Frente de Todos se reunieron esta mañana en el segundo piso de la Cámara para terminar de delinear la estrategia que adoptarán en el debate de la llamada ley ómnibus.



Como se evita el trámite ordinario de pasar la cuestión por comisiones y no tiene el tiempo necesario de siete días de estudio, la propuesta deberá ser habilitada en el Senado para ser tratada sobre tablas y aprobada con los votos afirmativos de los dos tercios de los senadores presentes.



El decreto parlamentario 105/19, emitido ayer y que lleva las firmas de la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, y del secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, convocó a los legisladores a la sesión extraordinaria.