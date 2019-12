Desesperado pedido de una madre para que la Justicia le autorice a estar más tiempo con su hija

Rita Fernández sólo quiere ver más tiempo a su hija de 11 años. Una y otra vez lo repite en diálogo con El Litoral. Pero hace varios años -sostiene- tiene un gran obstáculo: no logra que en el Juzgado de Instrucción y Correccional en lo penal de Esquina resuelva un planteo que realizó por el impedimento de contacto que sería ejercido por su ex esposo. “Sólo cuando una jueza estuvo subrogando en ese Juzgado me habilitó al menos un régimen de visitas”, contó la docente a El Litoral. Tras lo cual explicó que según ese dictamen judicial ella podría estar con su hija, “lunes, miércoles y viernes de 9 a 11; y los sábados de 14 a 20”.

Sin embargo, “lamentablemente eso, al poco tiempo, dejó de cumplirse porque él (ex esposo) siempre encuentra la forma de que ese tiempo sea menor. Por ejemplo, llego y me hace esperar afuera un buen rato hasta que luego sale y me dice que la nena se fue a la casa de abuela. Entonces, hasta que la busco, ya transcurrió 45 minutos. Pero esa es sólo una de las numerosas situaciones que debo atravesar para intentar pasar tiempo con mi hija”, describió Fenández a este diario.

Precisamente, para tratar de subsanar esta situación, también realizó una presentación en el fuero civil “para que me permitan estar más tiempo con mi hija, como ser en alguna de las fiestas -Navidad o Año Nuevo- y en las vacaciones. Pero me manifestaron que hasta que no se resuelva lo penal, no se puede resolver lo civil”, indicó.

Seguidamente, aclaró que “hoy (ayer) decidí hacer pública esta situación porque nuevamente no podré pasar una de las fiestas con mi hija, el juez no resuelve nada y siempre pasa lo mismo. Llega la feria judicial y otra vez a esperar”.

Fernández recordó que “este calvario comenzó luego de mi divorcio, en realidad, después que tuve que dejar la casa en la que construimos porque mi ex esposo me hacía la vida imposible. Esto incluía todo tipo de violencia. Por eso, resolví ir a vivir a la casa de mis padres, ya que uno de ellos -además- estaba atravesando un problema de salud”.

Asimismo, remarcó que “no hice nada malo y lo único que quiero es que me permitan estar más tiempo con mi hija”.