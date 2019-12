Asumió Borro en la Confederación

Fabián Borro se convirtió ayer en el nuevo presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb) para el período 2019-2023, tras la salida de Federico Susbielles, quien no contó con los avales para presentarse a la elección de presidente.

Como parte de la flamante comisión directiva se encuentra el dirigente saladeño José Miguel Pérez González, de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes quien se desempeñará en el cargo de protesorero.

Borro, quien se tomó licencia de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) y de la Federación Metropolitana (Febamba), asumió en un acto en el que también se hizo presente el dirigente de la Federación Internacional de Baloncesto (Fiba), Horacio Muratore. Además, acompañó Marcelo Bedoya, principal dirigente de la Confederación Sudamericana (Consubasquet).

“Es un honor se el presidente de la Confederación, que es la casa del básquetbol argentino”, valoró Borro en una nota con Télam.

La llegada de Borro, con el apoyo de 14 federaciones, generó controversias en el plantel del seleccionado argentino y puso en duda la continuidad del seleccionador, Sergio Hernández, ya que todos apoyaron a la fórmula perdedora por no sumar los 21 delegados necesarios.

Sin embargo, por el momento, ninguno renunció de manera oficial y continúan en carrera para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Yo, y el resto de los dirigentes, queremos que siga Sergio Hernández en su cargo. Es verdad que no somos amigos, pero lo respeto y lo admiro humanamente y profesionalmente”, comentó el flamante presidente.