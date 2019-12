“Armani está contento en River, no está desesperado por ir a Europa”

El arquero de River, Franco Armani, está “contento” en el club, según su representante Martín Aráoz, y agregó que no está “desesperado” por ser transferido al fútbol europeo.

“Franco está contento. River le da competencia constantemente. Tiene un gran plantel y un gran técnico. No está desesperado por ir a Europa”, indicó Aráoz en diálogo con radio Rivadavia.

Aráoz aseguró que el “gran desafío” de Armani en 2020 estará depositado en la obtención de una nueva Copa Libertadores con River y en el seleccionado argentino que iniciará las Eliminatorias Sudamericanas y jugará la Copa América que se desarrollará en la Argentina y Colombia.

“Tanto River como Franco, si viene alguna oferta importante, charlarán en el momento, pero no estamos desesperados. Ojalá siga rindiendo y demostrando lo que sabe en el seleccionado argentino”, destacó Aráoz.

Y agregó: “Estoy seguro de que Franco se queda en River para conseguir otras cosas. Hay un gran grupo”.

Franco Armani, campeón con River de la Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019 y Copa Argentina 2019, tiene contrato con el club de Núñez hasta junio de 2022.