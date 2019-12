Aseguran que repartirán el 80% de las tarjetas alimentarias antes de marzo

“El objetivo es resolver el problema del hambre y la malnutrición en la Argentina, y esperamos en marzo venidero tener cubierto el 80 por ciento del país”, dijo ayer el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al compartir con el presidente Alberto Fernández un encuentro del Consejo Federal Argentina contra el Hambre del que participó el escritor Martín Caparrós.

Fernández exhortó a los argentinos a “ponerse a trabajar e involucrarse todos, no importa de dónde vienen ni cómo piensan”, para luchar contra el hambre, porque advirtió que es “indigno ser parte de una sociedad que no se preocupa por el que tiene hambre”.

Al hablar en la Casa de Gobierno, el Presidente sostuvo que “este plan no es el plan del gobierno, no es el plan de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. Los dueños de este plan somos los argentinos de bien que no queremos que ningún argentino pase hambre”.

Por esa razón pidió que “inviten a todos, no me importa de dónde vienen, cómo piensan, qué representan en términos de intereses”, para de esta manera “hacer más fácil la tarea” común, añadió Fernández en el encuentro que se realizó en el salón Sur de la Casa Rosada, con la presencia de unos 70 representantes de distintos sectores de la sociedad.