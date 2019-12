Asumió Nieto, se aprobó el Presupuesto y, por error, archivaron el Plan de Obras

En el recinto legislativo de Gobernador Virasoro, ayer hubo doble sesión. La primera fue una especial para tomar juramento a Ricardo Nieto como concejal. Y la segunda, una extraordinaria destinada a tratar en segunda lectura el Presupuesto Municipal 2020 y el Plan de Obras. Ambas propuestas fueron avaladas por la mayoría pero, debido a un error, una de ellas fue girada a archivo.

Tal como informó El Litoral, ayer a las 9 se reunieron los ediles para tratar exclusivamente el caso del edil que el pasado martes 10 no pudo asumir, porque no contaba con el decreto que aprobaba su renuncia a la dirección del hospital y autorizaba su licencia sin goce de haberes como médico. Documentación que Nieto presentó el último jueves. Por eso, en la sesión especial primero la comisión de poderes analizó su pliego. Y tras el visto bueno, el concejal electo por ECO el pasado 2 de junio, prestó juramento.

Luego de su asunción, más precisamente a las 10, se concretó la sesión extraordinaria.

El orden del día contemplaba sólo dos temas: el tratamiento en segunda lectura del Presupuesto Municipal 2020 y el Plan de Obras.

Con seis votos sobre cinco, el oficialismo municipal logró aprobar el cálculo de ingresos y egresos comunales para el año venidero que contempla unos $513.000.000.

La votación fue idéntica cuando se trató el Plan de Obras, “pero las autoridades del Concejo consideraron que se necesitaba los dos tercios para ser aprobado. Entonces, manifestaron que fue rechazado y lo pasaron a archivo. Pero eso no es así, según la Carta Orgánica alcanza con la mayoría simple”, comentó el concejal Jorge Amado a El Litoral. Al mismo tiempo agregó que “me vi en la obligación de aclarar esto a través de una carta pública en las redes sociales, porque el Intendente realizó una publicación en su cuenta personal de Twitter, expresando que los concejales que no aprobamos el Plan de Obras perjudicamos al pueblo”.

“Estimo que para subsanar este error se llamará a una nueva sesión y allí se hará la enmienda correspondiente porque ese proyecto está aprobado”, concluyó Amado.