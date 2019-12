Con bonificaciones del 30%, el Municipio presentó el Pago Anual Anticipado

La Municipalidad de Corrientes presentó el Pago Anual Anticipado 2020 con una bonificación de hasta el 30 por ciento. El beneficio rige para todos los tributos e impuestos y comprende a quienes estén al día con el pago de sus contribuciones, al 31 de diciembre de 2019. Aseguran que hay aproximadamente 28 mil vecinos que pagan en tiempo y forma.

Los descuentos incluyen un 10 por ciento por buen contribuyente, otro 10 por ciento por pago anual anticipado, y un extra del 10 por ciento para el impuesto automotor. Además, el “vecino destacado” no pagará la cuota del mes de diciembre.

La conferencia de prensa se realizó en el Museo Casa Molina. Estuvo encabezada por el secretario de Hacienda del Municipio, Guillermo Corrales, quien estuvo acompañado del director ejecutivo de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), Ernesto Calvano, y los subsecretarios comunales, de Finanzas, Gabriel Menace, y de Hacienda, Fernando Cunha.

“Como todos los años, el Municipio lanza la posibilidad del beneficio del pago anual anticipado de los tributos, el que alcanza al impuesto inmobiliario, a las tasas por servicios, a las patentes y a las tasas de cementerios”, señaló el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Corrientes, Guillermo Corrales.

El funcionario agregó que “el pago anual anticipado rige desde el primer día hábil de enero de 2020 hasta el 31 de enero de 2020. Los lugares, tanto de liquidación como de pagos son la Caja Municipal de Préstamos, Acor, y las delegaciones de los barrios Doctor Nicolini, 17 de Agosto y Sur, Güemes y Molina Punta, a través de los medios electrónicos: tarjeta de crédito y tarjeta de débito”.

“Desde el primer día de gestión el intendente Eduardo Tassano nos encargó crear y fomentar todas las medidas necesarias para que haya un incentivo para el contribuyente que pague en tiempo y forma. Lo que buscamos es cambiar el paradigma que había anteriormente, cuando vecinos que no pagaban esperaban una moratoria, con quita de intereses y multas, y eso les permitía ponerse al día. Ahora generamos el camino inverso, generando la cultura del pago en tiempo y forma, para que ese sea el vecino que menos pague”, explicó Corrales.

En tal sentido, el titular del área de Hacienda manifestó que “en línea con estos objetivos se creó la figura del ‘vecino destacado’, que es aquel que en los últimos tres años estuvo al día con sus tributos, al que se premia bonificándole el 100 por ciento de la cuota del mes de diciembre”, indicando que actualmente son unos 28 mil los vecinos en esa condición en la ciudad.

“Lo que tenemos que lograr es que el vecino tenga la seguridad y la certeza de que pagando en tiempo y forma, en el mediano plazo va a tener más beneficios que aquellos que no lo hacen”, concluyó Corrales.

Por su parte, el director ejecutivo de Acor, Ernesto Calvano, informó que las bonificaciones del pago anual anticipado “llegan al 30 por ciento”, al que habría que sumarle el beneficio extra destinado al “vecino destacado, es decir, aquellos que estuvieron al día con el pago de sus impuestos y tributos durante los últimos tres años, que tendrán la bonificación total de la cuota del mes de diciembre”.

Calvano indicó que “el 30 por ciento de las bonificaciones se divide en el 10 por ciento por ‘buen contribuyente’, es decir aquellos vecinos que cuentan al 31 de diciembre con el pago al día de sus impuestos; hay un 10 por ciento por el pago anual anticipado, propiamente, y en el caso de los automotores que estén al día este año pudimos incorporar un beneficio extra de otro 10 por ciento”.

“Aquel vecino que todavía no pudo ponerse al día, lo puede hacer hasta el 31 de diciembre. Actualmente tenemos muchos medios de financiación, entre ellos el pago con tarjeta de crédito, en seis cuotas sin interés con Visa, y hasta en ocho cuotas con Naranja”, dijo Calvano.