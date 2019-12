Ordenan excarcelar a José López por los cuadernos, pero seguirá preso por los bolsos

El Tribunal Oral Federal número 7 (TOF 7) concedió la excarcelación al ex secretario de Obras Públicas José López en la causa de “los cuadernos”, pero seguirá detenido en función de la condena que se le dictó por enriquecimiento ilícito, confirmaron fuentes judiciales.

“La hipotética y eventual pena en expectativa no puede construir por sí misma el riesgo procesal que este análisis impone comprobar (...), tampoco el encierro cautelar puede ser determinado por el tipo de delito que se impute al individuo”, sostiene el fallo del tribunal que integran los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli.

En ese sentido, los jueces consideran que los riesgos procesales que existen en esta causa, “no justifican la prisión preventiva o el arresto domiciliario” para López.

Además, consideran que al estar excarcelados otros imputados en la causa, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el subsecretario Roberto Baratta, no se le puede negar al ex funcionario el acceso al beneficio.