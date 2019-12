Artistas que envuelven con su magia al público

Una noche pletórica de emoción, alegría, felicidad se vivió días atrás en el Museo de Bellas Artes. El Instituto de Canto “Open Singing”, dirigido por el profesor Juan Manuel Martínez realizó el cierre de las actividades del presente año. “Nosotros queremos crear cantantes que sean verdaderos artistas. Ellos transmiten una magia que nos envuelve y nos invita a disfrutar de la música”, dijo Martínez visiblemente emocionado tras el cierre de la velada.

Esta institución Open Singing viene trabajando en la formación integral de cantantes desde el 2011. Brinda conocimiento integral en el proceso de aprendizaje vocal, ofrece clases de canto, individuales y grupales, talleres de conciencia fotoenergética, capacitación en técnica vocal e interpretación.

En esta ocasión la velada comenzó con interpretaciones de Julio Daniel Romero. “La música sirve como arte, pero también para sanar”, dijo en tono dulce María Jesús García, quien ofició como guía durante toda la noche adelantando títulos e intérpretes. Con Julio en un segundo tema se sumó la profesora Helvecia Velázquez.

Mientras la noche maduraba siguieron cantando Esteban Ordenavía, Guido Encinas, quienes resaltaron y pusieron de manifiesto la labor integral de la institución. Además, expresaron todos y cada uno su agradecimiento profundo, sentido y emocionado al profesor Juan Manuel Martínez. El mientras tanto observaba todo, atento a cada movimiento, a cada gesto, dejando traslucir sus pulsiones que golpeaban sus ojos brillosos.

Para la segunda parte de la velada se sumaron en percusión Brian Manuel Acosta, en guitarra Miguel Aguirre, en teclado Ricardo González y en violín Nicolás Arena. Así llegó el turno de Oscar Lugo, José Acevedo, Mirian Alvarez, Jordan Harfuch, Lorena Herasimchuk, Tomas Alegre y Sergio Jara.

“En Brasil, la combinación entre las etnias negra, indígena y europea también maceró en una usina de ritmos como el samba, axé, afoxé, el pagode, que se polinizaron en el camino con el choro, el baión y otros tantos repiqueteos. Ese ADN, por suerte, no se perdió en los tubos de ensayo de los antropólogos. Generó puentes y otras tantas tensiones entre diversos estilos”, leyó María Jesús. Su voz sonaba clara, precisa, dulce. Tras estas palabras llegó el turno de Guido Encinas y Juan Manuel Martínez, quienes interpretaron “O amanhã”. En lo musical cerró la velada Tomás Alegre cantando “Fly me to the moon”.

Hubo interpretaciones en castellano, portugués, castellano e italiano, todos lo hicieron con un gran profesionalismo.

“Fue un momento muy emotivo. En momentos me reí, lloré... aquí se mezcla todo porque se da el disfrute real del artista. Fue una noche mágica y emocionante”, deslizó el profesor Juan Manuel Martínez quien advirtió que no fue un año fácil, pero con el acompañamiento de muchos salió adelante. Consultado si podía separar la mirada de profesor a gozar simplemente lo que pasaba en cada canción respondió: “Es difícil disociar completamente el oído crítico. Desde el instituto queremos crear las condiciones para que ellos sean cantantes y artistas completos. Ellos transmiten una magia que nos envuelve y nos invita a disfrutar de la música.

En el escenario del Museo de Bellas Artes nos sentimos muy bien porque es un ambiente pequeño, acogedor, diferente”.