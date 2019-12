Misionera presidirá la Juventud Radical

La misionera María Belén Pérez fue electa para presidir la Juventud Radical Nacional. Estará a cargo en el período 2019-2021 y reemplazará a Luciana Rached de Santiago del Estero. Por primera vez, una mujer le pasa el mando a otra.

En el marco de un acuerdo de unidad en la sede nacional partidaria de Alsina 1786, el sector de la Cantera Popular, liderado por el espacio que apoya a Martín Lousteau, ratificó su conducción al imponer a la joven de 28 años, oriunda de Posadas, por los próximos 2 años al frente de la Juventud Radical. Pérez ocupó el cargo de vicepresidente de la Juventud Radical Nacional y fue candidata a concejal en la Ciudad de Posadas en 2019. Actualmente, es secretaria de Género del Comité Provincia de la Juventud Radical de Misiones, desde la cual se busca concientizar como jóvenes a toda una provincia con tasas de femicidios altas a nivel nacional. En la universidad pública militó en la Franja Morada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Misiones.

“Necesitamos un radicalismo fuerte con más mujeres y jóvenes en su conducción con mirada progresista para reconstruir el Estado y avanzar en una agenda de desarrollo con inclusión y oportunidades para hacer una sociedad más igualitaria”, expresó tras asumir. “Hoy me encuentro ante la posibilidad de presidir la Juventud para seguir construyendo un radicalismo moderno, progresista y feminista”, sostuvo.

Ricardo Colombi saludó por las fiestas y pidió “estar al lado de la gente”

El senador provincial y presidente del Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Ricardo Colombi, saludó en nombre de la fuerza política Encuentro por Corrientes (ECO) y de su partido, deseando a todos felices fiestas y un próspero 2020. En un video que grabó, expresó que quiere “hacer llegar un saludo muy especial a todos los comprovincianos, a nuestros jóvenes, a las mujeres, a nuestros mayores, con quienes venimos trabajando juntos hace mucho tiempo, en donde el apoyo incondicional que tuvimos en estos casi 20 años de Gobierno permitieron encauzar a la Provincia”.

Aseguró que “eso no hubiese sido posible sino existía la comprensión, el aguante, el apoyo, las críticas constructivas de más del millón de correntinos, que cada día con esfuerzo, sacrificio, aportan su granito de arena para que nosotros podamos cumplir una función, una obligación y trabajar en forma conjunta”.

Remarcó que “ECO es una alianza social y política: primero social y después política, y no debemos perder de vista estas dos palabras”. Pidió “estar siempre al lado de la gente, y en este año que no fue fácil, queremos reconocer ese esfuerzo, el compromiso de todos, deseándoles felices fiestas”.

Docentes esperan reactivar el diálogo

Tras anunciarse el regreso de las paritarias nacionales docentes, en Corrientes, sindicatos manifestaron su beneplácito y la necesidad de reactivar el diálogo a nivel local, a los fines de avanzar con las conversaciones salariales, de cara a 2020.

La Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) participó de la reunión del Consejo Federal de Educación convocada por el Ministerio de Educación, en Buenos Aires. El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien anunció la restitución de la paritaria nacional.

En cuanto a la situación del sector docente en la provincia, el secretario general de Acdp, José Gea, manifestó que pretenden reunirse a la brevedad con los representantes del ejecutivo provincial para definir agenda conjuntamente entre gremios y gobierno “tal cual el ejemplo de lo sucedido a nivel nacional, para no dejar pasar el tiempo dilatando la situación y tener que esperar hasta último momento, como de costumbre”.

Vale recordar que en ocasiones anteriores el Frente Gremial Docente presentó una serie de pedidos de audiencia tanto al gobernador Gustavo Valdés, la ministra de Educación Susana Benítez y el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) presentó un pedido de las autoridades de educación para que en febrero se convoque a una paritaria docente local, con salarios en agenda.