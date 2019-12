Los hermanos Martínez apuntan al Campeonato Nacional 2020

El 2019 fue un año con muy buenos resultados deportivos en el motocross para los hermanos Franco y Valentino Martínez que redoblan la apuesta para la próxima temporada. Durante el año que se va, prácticamente todo a pulmón, lograron consagrarse en el certamen del Norte Santafesino, también marcaron el rumbo en el campeonato MX NEA y en el torneo Provincial de Entre Ríos.

Con sus 11 años, Franco logró el primer puesto en la categoría Junior 85 CC del Enduro Cross del Norte Santafesino. En la última fecha, que se corrió en Reconquista, a bordo de su KTM 250, resultó ganador, escoltado por Julián Serguey e Ignacio Cremona.

Además, alcanzó el campeonato en la división Principiante del MX NEA que recorrió circuitos de Corrientes, Chaco y Formosa.

“Fue una temporada difícil, me costó bastante pero se cumplieron los objetivos”, comentó Franco. El joven piloto también adelantó que “ya comencé a trabajar para poder estar en el Argentino del año que viene. Es un torneo donde están los mejores del país y tenemos un desafío importante, porque algunas carreras serán lejos de Corrientes”.

Por su parte, la temporada de Valentino (17 años) que corre en una KTM 85 tuvo un contratiempo. Sufrió una lesión de clavícula, faltó a algunas carreras pese a lo cual logró el campeonato en el Enduro Cross del Norte Santafesino (Categoría Open) y ganó en el Provincial de Entre Ríos (categoría Promocional). Además, se quedó con el segundo puesto en el certamen MX NEA.

La definición del certamen santafesino, en Reconquista fue apasionante. Valentino ganó la carrera, mientras que Saúl Rojo llegó tercero, así el correntino quedó en lo más alto del torneo con 187 puntos contra 184 de Rojo.

“A mediados del torneo tuve una lesión que me tiró para atrás, pero pude recuperarme. La moto rindió muy bien y la motivación para dejar atrás esa fractura me ayudó a correr las últimas fechas”, relató Valentino.

Los pilotos correntinos cuentan con escaso apoyo para encarar el desafío nacional.

Hasta el momento tienen el respaldo de “Grupo Pacheco Corrientes”, “Agencia Oficial 251”, “Integral Motos” y “Ropería Aó Porá”, mientras siguen buscando sumar patrocinantes a su carrera deportiva.