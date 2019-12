Concluye el Intermedio de Primera A

La séptima fecha, última, en la categoría A del Torneo Intermedio de fútbol de salón en la capital correntina se jugará hoy en la búsqueda del último pasajero al Cuadrangular Final. En esta instancia ya clasificaron Pingüinos, Olimpia y Marmolería. La última plaza será para Bañado Norte (28) o Nacional (26).

Además, este domingo darán inicio las semifinales de los certámenes reducidos en la Primera B y Primera C. En la jornada de hoy se jugarán los encuentros de ida. Cada cuadrangular determinará un ascenso.

El programa de partidos para hoy en cancha de Hércules es el siguiente: 10.45 (1º C) Milenium vs. Deportivo Sur, 12.00 (1º C) Juan de Vera vs. Acero Puro, 13.00 (1º B) San Benito vs. Aberturas, 14.00 (1º B) Don Ocho vs. Deportivo Dengue, 15.00 (1º A) Panadería Romero vs. Real Unión, 16.20 (1º A) Cruz Diablo vs. Deportivo Fénix, 17.40 (1º A) Pinta Futsal vs. El Cosmos, 19.00 (1º A) Complejo Oriana vs. Bañado Norte, 20.20 (1º A) Nacional vs. Olimpia, 21.40 (1º A) Pingüinos vs. Deportivo Cichero y 23.00 (1º A) Victoria vs. Marmolería.