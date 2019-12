Cómo manipular de manera saludable los alimentos

En general los alimentos son perecederos, por lo que necesitan ciertos tratamientos de conservación y manipulación. Se conoce que la causa de la alteración de los alimentos es consecuencia de la agresión que sufren por diferentes tipos de organismos, como, por ejemplo, bacterias, levaduras y mohos.

Recomendaciones:

Controle que la materia prima que utiliza para la elaboración de sus alimentos y los alimentos listos para su consumo que expende provengan de proveedores debidamente habilitados y fiscalizados por la Autoridad Sanitaria competente (Senasa, Inal, órganos de aplicación provinciales). Si bien usted puede no tener acceso a esos registros, es su obligación constatar que sus proveedores cuenten con ellos. Establezca criterios de aceptación de proveedores y especificaciones de calidad para las materias primas y para todos aquellos productos que compre semielaborados y elaborados. Lleve registros de su cumplimiento.

Programe las entregas fuera de las horas pico y organícelas de forma regular de tal modo que no lleguen todas al mismo tiempo. Planifique con anticipación la llegada de las mismas y asegúrese de que exista suficiente espacio en las cámaras y heladeras y un responsable de la recepción. Lave sus manos con agua caliente y jabón previo a la recepción de las mercaderías y después de haber ido al baño o haber realizado cualquier otra tarea no higiénica como manipular dinero, sacar la basura, realizar tareas de limpieza y desinfección, etc. Cuide la manipulación en la recepción de modo de no dañar o contaminar los alimentos.

Realice los siguientes controles:

Examine la manipulación que ha sufrido la materia prima.

l Observe las condiciones del transporte (habilitación del vehículo, puertas cerradas o caja cubierta, temperatura e higiene).

l Controle el tiempo que demoró el transporte.

l Realice una evaluación de los productos en cuanto a su apariencia, olor, color y condiciones higiénicas.

l Observe la existencia de materiales extraños, productos dañados, envases rotos y/u olores extraños.

Recomendaciones que no debe olvidar

1. Cocine completamente las carnes y especialmente aquellos alimentos a base de carne picada (empanadas, arrollados, albóndigas, pasteles). No servir/vender carnes que luego de su cocción aún presenten color rojo-rosado o jugos rosados.

2. Se debe evitar el almacenamiento de la carne ya picada y disminuir al mínimo posible el tiempo que transcurre entre el picado, el fraccionado y la elaboración/cocción de alimento en el local. En todos los casos, al terminar la jornada se deben desechar los lotes de carne molida cruda refrigerada que no se hubieran vendido durante el día y bajo ninguna circunstancia almacenarse para el día siguiente.

3. Utilizar solamente leche y sus derivados pasteurizados.

4. Utilizar solamente agua potable corriente.

5. Lavar minuciosamente bajo chorro de agua corriente las frutas y verduras antes de manipularlas y servirlas. Las bacterias pueden penetrar en las hojas dañadas de lechuga, por esto deberán ser siempre descartada.

Alimentos relacionados a casos y brotes de infección por Stec (Escherichia coli es el nombre dado a una gran familia de bacterias. La mayoría son inofensivas, sin embargo, algunos tipos pueden enfermarnos, como E. coli productor de toxina Shiga -Stec). La siguiente es una lista de alimentos asociados a brotes y/o casos clínicos:

l Carnes picadas vacuna y de aves sin cocción completa (hamburguesas)

l Leche cruda sin pasteurizar

l Cremas, yogures y quesos de pasta blanda elaborados a partir de leche sin pasteurizar

l Aguas contaminadas (con materia fecal)

l Lechuga, repollo, rábanos, brotes de alfalfa y otros vegetales que se consumen crudos

l Salame

l Arrollados de carne (tipo matambre arrollado)

Más Información:

www.alimentosargentinos.gob.ar

www.anmat.gov.ar