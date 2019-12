Juan José Borelli dirigirá la Reserva de River

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, reestructuró gran parte del organigrama de las divisiones inferiores junto al coordinador general del proyecto infantil-juvenil Gustavo Grossi y designó al ex futbolista del c, Juan José Borrelli, como entrenador de la división Reserva.

Borrelli, se desempeñaba como entrenador de la sexta división, y ahora fue elegido por el “Muñeco” para reemplazar a Luis Villalba, a quien no se le renovó el contrato que expiraba el 31 de diciembre.