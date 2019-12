Puente Seco ganó el provincial al golear a Barrio Norte

Puente Seco de Paso de los Libres se coronó campeón del torneo Provincial de Clubes 2019 masculino mayores que organizó la Federación Correntina (Fecof). Ayer, en el partido decisivo, venció a Barrio Norte de Bella Vista por 3 a 0, inscribiendo por primera vez su nombre en el certamen.

El encuentro se jugó ante un gran marco de público en cancha del estadio Agustín Faraldo de la Liga Libreña “General Madariaga”, y correspondió a la llave de “vuelta”, ya que en Bella Vista igualaron una semana atrás 3 a 3.

El juego se quebró a los pocos minutos, cuando la pelota dio en la mano del defensor Antonio Luque del equipo visitante, y el árbitro montecasereño Carlos Báez, de frente a la jugada, sancionó sin dudar la pena máxima. El mediocampista Claudio Avalos se hizo cargo de ejecutar el penal, y no falló para dejar a su equipo arriba en el marcador 1-0.

El encuentro fue de trámite equilibrado, con Puente Seco buscando controlar la diferencia, y Barrio Norte empujando por llegar a la paridad, pero sin claridad.

Sobre el final de la etapa llegó otro golpe del local. En un veloz contraataque, Eduardo Bogarín dejó en el camino al arquero para aumentar la ventaja.

En el complemento, Barrio Norte adelantó sus líneas, pero no tuvo precisión. Para colmo, la visita se quedó en inferioridad numérica rápidamente, ya que Juan Godoy fue expulsado.

La frutilla del postre llegó enseguida, en un nuevo contraataque. Tras un pelotazo largo desde el fondo, el recientemente ingresado, Rodrigo Cabral, definió con un remate por encima del arquero Luque para liquidar el trámite.

A partir de allí, los libreños manejaron la pelota y Barrio Norte fue más voluntad que fútbol, hasta el final del encuentro.

Al Regional 2020 están clasificados Puente Seco, también campeón libreño, que aún no definió su participación en el Federal, esperándose también la homologación de la plaza por el Consejo Federal y Barrio Norte, que ocupará la plaza de la Federación.