Misa, cena y pesebre viviente en la despedida de quien fue dos veces rector de la Basílica

Una misa especial se desarrolló el último sábado en la Basílica de Itatí para dar gracias por los años de servicio del sacerdote Pánfilo Ortega Ríos, quien fue dos veces rector del Santuario y luego continuó como miembro de la comunidad religiosa.

“Todas las cosas tienen un comienzo y su fin. Estuve más de dos décadas en este lugar bendito, acompañando. Aunque lo mío sea muy humilde, pero ahí estuve dando lo que tengo y lo que puedo. Ahora me toca despedirme, me voy definitivamente de Itatí. Esto no significa que algunas veces no vaya a volver, porque los llevo en el corazón”, expresó Ortega. Tras lo cual, según lo informado por Noticias Itateñas, agradeció “por el servicio de las distintas agrupaciones, me quiero despedir especialmente del grupo de la Cofradía de la Dolorosa a quienes acompañé en este último tiempo”.

Luego de la celebración, el sacerdote saludó a la feligresía en general, a los integrantes del Pequeño Cottolengo Don Orione y, además, recibió un reconocimiento por parte del intendente de Ramada Paso, Pablo Puyol.

Posteriormente, de acuerdo con lo expresado desde la Basílica a El Litoral, “compartimos una cena en el salón de actos de la Escuela Parroquial, como también la representación de un pesebre viviente y bailes tradicionales”.

Tras lo cual recordaron que ayer Ortega Ríos se trasladó hacia su nuevo destino: el Cottolengo de Claypole, (Buenos Aires).