Boca inició sondeos por el uruguayo Facundo Pellistri

Boca Juniors inició sondeos informales por el promisorio juvenil uruguayo Facundo Pellistri, la última gran aparición de Peñarol al que comparan con Nahitan Nández, aunque con características más ofensivas que el actual jugador del Cagliari, de Italia, según trascendió hoy.

En ese sentido, Pallistri, de 18 años recién cumplidos, se desempeña como mediocampista o extremo y con un puñado de partidos en la primera de Peñarol se destacó enseguida, al punto de que el ex delantero de Boca, Lucas Viatri, su compañero en el "Manya", se lo recomendó expresamente a Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y responsable del área fútbol en Boca.

Según reveló a Télam una fuente del entorno del juvenil uruguayo, Riquelme se interesó por él y lo conversará este sábado con el flamante DT de Peñarol, Diego Forlán, en el partido de despedida del ex delantero de Independiente que se celebrará en el estadio Centenario, de Montevideo.

Riquelme y Forlán fueron compañeros de equipo en el Villarreal español, entre 2004 y 2006, y dialogarán sobre Pellistri, cuyo pase fue tasado por Peñarol en 6.000.000 de dólares.

En Boca desean repetir con Pellistri lo que sucedió con Nández, quien se incorporó al club proveniente de Peñarol y se ganó el cariño de los hinchas rápidamente, sustentado en su entrega y grandes actuaciones.

Boca no anunció aún en forma oficial a su nuevo DT, que será Miguel Angel Russo, ya que Riquelme no se pronunció públicamente si será o no el sucesor de Gustavo Alfaro.

De todas maneras, se descuenta que Russo, de 63 años, cumplirá su segundo ciclo en el club, después de haber dirigido en 2007 al equipo que alzó la sexta Copa Libertadores de América.

Boca regresará a los entrenamientos el viernes 3 de enero en el Centro Deportivo de Ezeiza, alojándose en un hotel de la zona de Carlos Spegazzini.