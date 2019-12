Bañado Norte y Marmolería lograron clasificar a la instancia semifinal

El Torneo Intermedio en la divisional Primera A de fútbol de salón en la ciudad de Corrientes llegó a su fin el pasado fin de semana. Olimpia, Pingüinos, Bañado Norte y Marmolería serán los que definirán el título de la temporada 2019, pero recién el próximo año. La nota saliente del certamen está dada por la ausencia de Victoria en la definición ya que se trata del actual campeón y animador constante en las últimas ediciones del oficial.

Antes del inicio de la séptima fecha del Intermedio, Olimpia y Pingüinos ya tenían un lugar asegurado en semifinales. Mientras que el pasado viernes, Marmolería logró ese privilegio al igualar con Pingüinos en 2 tantos en uno de los partidos que estaban pendientes. En el otro cotejo de esa jornada, Victoria le ganó a Nacional 2 a 1.

La clasificación de Bañado Norte llegó el último domingo, durante el desarrollo de la última fecha del Intermedio, cuando le ganó 5 a 4 a Complejo Oriana. Este resultado dejó sin chance alguna a Nacional, que volvió a perder, esta vez frente a Olimpia por 7 a 3. Por su parte, Pingüinos empató con Deportivo Cichero por 2 a 2 y resignó el primer lugar en las posiciones.

Mientras que Cruz Diablo se despidió de la categoría con un empate 5 a 5 frente a Deportivo Fénix, en tanto que el otro descendido, Comunicaciones, no jugó su partido frente a Primos.

Los otros resultados registrados durante la fecha siete fueron: Panadería Romero 5 - Real Unión 6, Pinta Futsal 5 - El Cosmos 1 y Victoria 3 - Marmolería 0.

Las definiciones del certamen, semifinales y finales, recién se jugarán en el 2020 con fecha a confirmar por parte de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón.

Semifinales ascenso

Las categorías Primera B y C del fútbol de salón en la capital correntina comenzaron a transitar el camino con destino al segundo ascenso de la temporada. Los partidos de ida de las semifinales se jugaron el último domingo en cancha de Hércules y las revanchas serán el 29 en el mismo escenario.

En la división B, San Benito sacó una buena diferencia frente a Aberturas al vencer por 4 a 1, mientras que Deportivo Dengue le ganó a Don Ocho por 2 a 0.

En tanto que en la Primera C se dieron estos resultados: Milenium 3 - Deportivo Sur 1 y Juan de Vera 4 - Acero Puro 2.

Los ganadores de cada llave avanzarán a la final, en la que estará en juego un plaza en la categoría inmediata superior. Los ascensos directos de la temporada fueron para Libertad en la Primera B y para Olimpo en la C.