Ascúa tomó juramento a diez nuevos integrantes en su gabinete municipal

A un poco más de dos años de su gestión como intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa realizó varios cambios en su gabinete. Ayer tomó juramento a 10 nuevos integrantes. Algunos de los cambios respondieron a vacantes que se generaron a partir de que los ahora ex funcionarios comunales juraron, según el caso, como legisladores municipales o provinciales.

A partir de las 19 se realizó la ceremonia en el edificio municipal. Allí, según lo informado desde la Comuna a El Litoral, quien era secretario privado del intendente, Sebastián Silva juró como secretario de Planificación y Coordinación. Un cargo que era ejercido por Celeste Ascúa hasta que ella asumió como concejal.

Similar situación se registró en el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico que antes era liderada por César Bares. Pero como el ahora concejal del PJ ocupa un lugar en el recinto, en el gabinete municipal fue reemplazado por una mujer peronista, Verónica Zini.

En tanto, como Miguel Arias semanas atrás asumió como diputado provincial, desde ayer su lugar en la Comuna ahora es ejercido por el dirigente de la Corriente Peronista Federal, Martín Jouliá. Mientras que, de acuerdo a lo comunicado, Esteban Arias se alejó de la Dirección de Relaciones Internacionales. Por eso, esa área pasó a estar a cargo del ex – concejal Edgar “Café” Giménez (PJ).

También asumieron Jorge Camisasca (Secretaría de Hacienda); Mariana Borda (Secretaría de Acción Social); Florencia Maidana (Dirección de Juventud); la ex concejal Sara Alegre (Dirección de Vivienda); Mariela Altamirano (Dirección de la Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual) y Daniel Merlo Wandelow (Dirección de Prensa).