Vecinos manifestaron su rechazo a la instalación de un basural en San Luis

Un grupo de vecinos que habitan en el paraje Pontón se manifestaron ayer frente a la Municipalidad de San Luis para expresar su rechazo a un proyecto que contemplaría la instalación de un basural, en el cual se depositarían los desechos de varios municipios.

“Vamos a venir cada jueves a manifestarnos. Convocamos a los pobladores a sumarse. Esto no es una cuestión partidaria”, afirmó una de las sanluiseñas en diálogo con Magazine. En este contexto, comentó que dialogaron con “un par de concejales y nos dijeron que votarán en contra de esa propuesta, pero son nueve en total, no sabemos qué harán los demás”.

A lo que otro de los vecinos agregó que “el lugar donde instalarían ese megabasural no sólo está cerca del Riachuelo, sino que además contaminará las napas de agua y todos saben que los que vivimos en esa zona, tomamos agua de perforación”.