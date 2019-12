Procesaron al detenido por el crimen de un joven de 21 años en Paso de los Libres

El juez de Instrucción Gabriel Aldaz procesó a Juan Carlos Rosales de 51 años por el delito de “homicidio simple” en el marco de la investigación de la muerte de Juan Cruz Almirón, de 21 años, ocurrida el pasado 23 de noviembre en Paso de los Libres.

En la causa declaró una testigo que complicó la situación legal del único detenido.

Manifestó que se encontraba en el interior de su vivienda de la avenida Di Tomaso (cerca de donde sucedió el hecho) y que siendo las 5.50 escuchó unos gritos que provenían de la calle y observó desde una ventana a un sujeto de sexo masculino que estaba parado al lado de un automóvil blanco, sosteniendo un cuchillo de gran tamaño en la mano, de 30 o 35 centímetros. La testigo asegura haber escuchado que la víctima gritó “me hincaron, me hincaron”, y quien agredió al joven era un hombre con un yeso en el brazo, aunque no supo precisar si era el izquierdo o derecho.

Según el relato, ese sujeto era Rosales.

El imputado declaró hace unas semanas y se refirió a las circunstancias, entre las que mencionó que todo comenzó en la madrugada del sábado 19 de octubre, cuando estaba en la costanera junto con tres mujeres. Juan Cruz Almirón habría irrumpido de pronto en su vehículo, atravesando al de Rosales, que se encontraba estacionado. En ese momento Almirón bajó raudamente y sacó del coche de Rosales a una de las jóvenes que lo acompañaba, subiéndola abruptamente a su vehículo.

Minutos más tarde, Rosales le pidió a Almirón que retirara el auto enfrente suyo para poder irse, a lo que Almirón reaccionó violentamente, comenzó a insultarlo y lo agredió físicamente con un palo. Producto de la agresión y en un intento por defenderse, Rosales se quebró el brazo derecho y recibió heridas cortantes en el izquierdo.

Rosales efectuó posteriormente la denuncia correspondiente en la Comisaría 1ª. En cuanto al suceso en el que se vio involucrado la mañana del 23 de noviembre, aproximadamente a las 6.30, Rosales narró que estaba estacionado en la esquina de Di Tomaso y Velazco, luego de bajarse de su vehículo a hablar con otra persona, cuando de pronto apareció Almirón en su auto y lo increpó diciéndole “con vos quiero hablar, culpa tuya voy a perder el trabajo”. Ante esa situación, Rosales le contesta: “Con vos no tengo nada que hablar”. Y fue entonces que la víctima atacó a patadas a Rosales, quien ahora tiene el brazo derecho enyesado producto de dicha agresión.

Rosales afirmó que nunca tuvo un arma blanca en sus manos, sino que la misma la portaba y manipulaba Juan Cruz Almirón, pero en el forcejeo la víctima sufrió una herida certera que, finalmente, se cobró su vida.