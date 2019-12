Agencias de turismo locales venderán paquetes con costo “sujeto al impuesto del 30%”

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva enumera operaciones que van a estar alcanzadas por el dólar turístico, es decir que tendrán un recargo del 30% respecto del dólar oficial, y en este marco hay varios interrogantes. La representante de agencias de turismo de Corrientes, Carmen Chico, dijo a El Litoral que tras una reunión con referentes del sector resolvieron anoche que informarán a sus clientes que el costo del paquete turístico estará sujeto a este 30% que aún no saben desde cuándo y cómo se aplicará.

En este contexto, la referente de las agencias locales comentó que “aumentó la venta de pasajes a destinos nacionales” y que la demanda al extranjero estuvo “un poco parada desde el anuncio de esta medida”.

“Estuvimos hablando con varios operadores turísticos y la aplicación del 30% depende de cada uno. Algunos están esperando la reglamentación para dar mayor información, mientras que otros ya empezaron a aplicar. Sí nos pidieron a las agencias que informemos que el costo del pasaje está sujeto a este 30%. No se conoce, por ejemplo, desde qué fecha se implementa el cobro y si los que viajaron antes de la publicación de la ley deberán pagar más adelante este impuesto”, comentó Chico a El Litoral.

Es decir, “pueden hoy viajar sin pagar el 30%, pero no sabemos si más adelante la Afip cobrará este porcentaje”.

Respecto a la demanda, sostuvo que “prevaleció este año la compra con antelación”. “Entre las fiestas de fin de año hay quietud, muchos preguntan pero no se concreta la operación porque hay muchos interrogantes con respecto al 30%; no se sabe cómo se implementará”, indicó a este diario.

“Al igual que otros años, consultan mucho por Brasil, pero se vendieron más destinos nacionales que otros años. Los destinos elegidos en el país son Mar del Plata, Carlos Paz, Merlo, Mendoza, Salta y Cataratas. Desde la Federación Argentina de Agencias están pidiendo respuestas ante las dudas que tenemos”, indicó.

De acuerdo a la ley, en cuanto a paquetes turísticos se determina que el impuesto del 30% se aplica a la compra de servicios en el exterior que se contraten a través de agencias de viajes y turismo -tanto mayoristas como minoristas- del país. Esto fue cuestionado por el sector, desde donde solicitaron una alícuota diferenciada del 15%, argumentando que esto genera una disparidad en el mercado ya que quienes contraten servicios por Booking, por ejemplo, podrán pagar lo contratado en el lugar de destino y en efectivo, sin pagar el impuesto.