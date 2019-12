Aguardan firmas de Nación para el desembolso de fondos para tabacaleros

Tras el recambio de autoridades tanto en el Gobierno nacional como en el provincial, se aguardan las firmas que posibiliten la transferencia de fondos pendientes para el sector tabacalero, que suman $99.997.994,77, correspondientes al Plan de Caja Verde, y cerca de $21 millones del Plan Crédito a Cosecha.

En este contexto, el interventor del Instituto Provincial del Tabaco (IPT), Cristian Vilas, explicó a El Litoral que “el Crédito a Cosecha antes se repartía para la época de Navidad y Año Nuevo por clase de tabaco y precio del producto, en base a una fórmula específica, teniendo en cuenta el último o los dos últimos años producidos. Luego la modalidad se cambió y se reparte por jornales, es decir una ayuda para la cosecha de los productores”, agregó. Seguidamente dijo que “esto le explicamos a la Cámara del Tabaco y ellos pidieron que se reparta de la anterior manera, entonces se inició un intercambio de posturas que en Nación rechazaban”.

Vilas explicó que “como no había una definición, la Nación aprobó una resolución que si bien incluye insumos, plantines, quedó excluido mientras tanto el Crédito a Cosecha”. Señaló además que el anterior ministro de Producción, Jorge Vara, “llegó a firmar este crédito, pero ante la falta de acuerdo con la Cámara, justo se dio el recambio de autoridades a nivel provincial y también en la Nación”.

Tras la rúbrica de Vara, Vilas dijo que “ya está en Nación y ahora estamos a la espera de que el área de Tabaco firme el envío del crédito, que son casi $21 millones”.

Otro de los recursos pendientes es la Caja Verde, sobre lo que el funcionario del IPT aclaró que “esto ya no llegó a firmar Vara, y estábamos a la espera de que asuma el nuevo ministro, Claudio Anselmo, con quien me reuní ayer (jueves), le informé sobre el sector y firmó el documento que hoy (viernes) vine a presentar en la Nación”.

Sobre esta Caja, dijo que “son casi 100 millones de pesos que van directo a los productores y que es lo que participa cada provincia tabacalera en la mesa nacional y luego se ve cuánto se reparte”. El envío de estos fondos, dijo, “será el año que viene, pero no podemos precisar cuándo, ya que aún están asumiendo y acomodándose las nuevas autoridades nacionales”.

Por otro lado, un grupo de productores tabacaleros adelantó que el lunes harían una manifestación frente al Municipio en reclamo de estos fondos pendientes de ser transferidos a la provincia.