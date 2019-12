Asumió Mario Piñeiro como subinterventor del Invico

Mario Piñeiro asumió ayer el cargo de subinterventor del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico). Su designación se concretó mediante el decreto 3801/19, firmado por el gobernador, Gustavo Valdés y refrendado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich.

Piñeiro asumió formalmente sus funciones al frente del organismo, al que llega con todas las expectativas puestas en fortalecer la gestión que en materia habitacional despliega la gestión de Gustavo Valdés.

“Es un gran desafío, un compromiso que asumí desde el día de hoy y quiero agradecer la confianza que me brindó el Gobernador, honrándome en tan importante función, a la que vamos a responder con dedicación y mucho trabajo”, dijo el flamante funcionario del Invico, ya instalado en su despacho ubicado sobre la avenida Italia en la capital correntina.

“Todos sabemos lo que significa el Invico para los correntinos”, sostuvo Piñeiro, que hasta el 9 de diciembre pasado se desempeñó como Director Nacional de Monitoreo y Planificación Territorial del Plan Belgrano, acompañando al ex titular, Carlos Vignolo, actualmente ministro secretario General de la Gobernación.

Precisamente, en ese cargo, trabajó con las diferentes estructuras del Invico y fundamentalmente con el interventor, Julio Veglia, con quien lo une una relación de trabajo y amistad desde hace años.

“Hemos trabajado juntos en la Municipalidad de Corrientes, cuando Carlos Vignolo fue intendente y en estos dos años, desde Nación, gestionamos y apuntalamos la gestión habitacional de la provincia, a través del Plan Belgrano”, expresó.

Piñeiro, de dilatada trayectoria en la función pública ya que le tocó trabajar en el ámbito municipal, provincial y nacional. “El Instituto cuenta con un gran personal, que no tengo dudas de que me va a acompañar, es gente comprometida que tiene puesta la camiseta, así que vamos a trabajar junto a un gran equipo”, manifestó.

“El gobernador Gustavo Valdés es una persona comprometida con las demandas habitacionales de los correntinos, por lo que debemos estar a la altura de las circunstancias para ir cumpliendo los objetivos propuestos”, destacó.

Ya en su primer día de actividad, Piñeiro, junto al interventor Julio Veglia, mantuvieron una serie de reuniones con los gerentes de las distintas áreas del Invico para conocer en detalle el funcionamiento y mecánica de trabajo.

“Termina el año y ya empieza el otro, prácticamente no vamos a tener pausas y somos muy optimistas para el 2020, apuntando a trabajar todos juntos por el desarrollo y el crecimiento de la provincia”, finalizó.