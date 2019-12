Es oficial: 10 legisladores correntinos congelan sus dietas

A menos de 24 horas del pedido realizado por el senador nacional por Corrientes, Pedro Braillard Poccard, y el bloque de la oposición para congelar por 6 meses las dietas de los legisladores, las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado decidieron oficializar la medida.

La resolución administrativa alcanza a los 329 legisladores, entre 257 diputados nacionales y 72 senadores. También repercute en las autoridades superiores de ambas cámaras.

En ese sentido, son siete los diputados correntinos que congelarán sus dietas: José Ruiz Aragón, Nancy Sand, Jorge Romero, Estela Regidor, Sofia Brambilla, Jorge Vara e Ingrid Jetter.

En la actualidad, el sueldo de bolsillo de un diputado nacional, a noviembre pasado, ronda los $161.000. Además, aquellos diputados cuyo domicilio real se encuentra ubicado fuera de un radio de 100 kilómetros de la Capital perciben, en concepto de desarraigo, un suplemento que equivale a un 14,21% del total de la dieta. Incluso, pueden sumar un plus si optan por percibir sumas fijas de dinero en concepto de “movilidad” -que pueden ser de $10.000, $20.000 o $30.000 según la opción elegida- en lugar de los tramos aéreos y terrestres.

En tanto, los senadores nacionales correntinos que congelarán sus dietas son Pedro Braillard Poccard, Carlos Mauricio Espínola y Ana Almirón.

Un senador nacional cobra una remuneración mensual mayor que la del diputado: a noviembre pasado su sueldo de bolsillo promedió los $163.000, a los que se suman otros $20.000 por gastos de representación. También cobran plus por desarraigo y movilidad.

“La idea es que no haya aumentos, sólo para los legisladores, durante el primer semestre de 2020, ya que el cuerpo rige un mecanismo de actualización automática. La medida no afecta a los empleados del Congreso, sólo a los legisladores”, había dicho Braillard Poccard a El Litoral.

El legislador correntino aclaró, además, que “los senadores de la Nación no cobran aguinaldo, título, ni siquiera antigüedad”.

“El objetivo del proyecto de resolución es solidarizarnos como lo hace el resto de la clase media, porque el ajuste que propuso Alberto Fernández ataca a la clase media, no a los que más tienen”, se lamentó.