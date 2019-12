La Cámpora gana espacios de poder en cargos nacionales vacantes en Corrientes

El ala juvenil del kirchnerismo, La Cámpora, gana espacios de poder en los cargos nacionales vacantes en Corrientes. Ayer fue designado Cristian Ruiz Aragón, hermano del diputado nacional, como nuevo director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) II de Pami local, según lo establecido por las nuevas autoridades del Instituto a nivel nacional. En breve se conocerían nuevos nombramientos.

Cristian Ruiz Aragón no fue el único camporista en desembarcar en el Pami, también lo hizo Verónica Gómez Alvarez como coordinadora ejecutiva y el médico Néstor Ayala como coordinador médico, además del habitual equipo de trabajadores y trabajadoras de la UGL.

Ruiz Aragón reemplaza a la doctora Norma Pérez que se desempeñó en ese cargo hasta hace unos días.

“Esta renovación continúa en la línea iniciada por la nueva titular de Pami en todo el país, la licenciada Luana Volnovich, a quien acompañan Martín Rodríguez (Subdirector Ejecutivo), Mónica Roqué (Secretaría de DD. HH., Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado), Federico Kaski Fullone (Secretaría General Técnico Médica), Roberto Armagno (Gerencia de Prestaciones Médicas), María Alejandra Scarano (Secretaría General de Administración) y Eugenio Garriga Lacaze (Secretaría General Técnico Operativa)”, informó ayer la obra social.

El nuevo jefe de la UGL Corrientes es hermano del diputado nacional José Ruiz Aragón, referente de La Cámpora en la provincia.

El dirigente es empleado de planta permanente en Anses Corrientes, donde es delegado del gremio Upcn, y forma parte de la organización kirchnerista.

En breve además se nombraría a los nuevos directivos de la Unidad de Atención Integral de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que quedaría en manos de Christian Zuli, otro integrante de La Cámpora.

Para la delegación local de Desarrollo Social de la Nación el apuntado sería el ex intendente de Goya, Gerardo “El profe” Bassi.

En tanto, la delegación local de Vialidad Nacional quedaría en manos del arquitecto Daniel Flores.

Para la dirección de Migraciones uno de los candidatos sería el ex concejal Ataliva Laprovitta.

Los nombramientos se anunciarían de manera paulatina y podría haber sorpresas.

En ese marco, los integrantes de Agricultura Familiar ya iniciaron gestiones para la reincorporación de los directores que fueron despedidos durante la gestión del macrismo.