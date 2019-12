Aumenta la cantidad de casos de sarampión en el país y Corrientes reforzará las medidas

En el país hay más de 90 casos de sarampión y por ello desde Salud Pública de la Provincia adelantaron a El Litoral que mañana desde Nación informarán las nuevas medidas que deberán adoptar las provincias. Las tareas consistirán en reforzar la vacunación no sólo en los niños sino también en los adultos, teniendo en cuenta que Buenos Aires (donde se presentó la mayoría de los casos) es el destino más elegido por los turistas correntinos que parten desde la terminal de ómnibus de la capital.

A la vez, señalaron que la aparición de casos de dengue grave o hemorrágico preocupa en la región y que la población necesita estar informada en el momento de elegir el destino donde vacacionar. En las ciudades endémicas se debe tener mayor precaución, por lo que se recomienda colocarse repelente constantemente y estar vacunado contra la fiebre amarilla.

“Hay 93 casos reportados en Argentina y hay varios en estudio, por eso insistimos en las recomendaciones para los que viajan al exterior. Desde el lunes habrá cambios porque el brote está en Buenos Aires y hay que tomar precauciones”, anticipó a El Litoral la directora de Inmunización de la Provincia, Angelina Bobadilla. En este sentido, agregó que “la prevención se centraría en los niños que no tienen vacunas, pero debemos esperar que llegue el comunicado para saber qué debemos hacer desde la Provincia”. No obstante, señaló que no hay que minimizar el cuidado que deben tener los adultos.

“Tuvimos un muy buen trabajo de planificación sobre el brote de sarampión, se intensificaron las alertas y realizamos una buena cobertura, en eso estamos muy bien posicionados en el país. En el ingreso escolar también solicitamos el control. En cuanto a los adultos, debemos mirar también el registro de vacunas y si no lo hay, deben vacunarse”, explicó Bobadilla.

Remarcó que “es el momento de fortalecer las vacunas tanto a los niños como a los adultos”. “Se trabajó mucho en el Ministerio de Salud sobre la cobertura, fue un ministerio de puertas abiertas, se articuló trabajo con agentes en la capital y también en el interior. En cuanto a la fiebre amarilla y la triple viral, en dos meses Corrientes colocó más de 30 mil dosis en la población. Pero hay que seguir trabajando ante los casos de dengue y sarampión”, expresó.

En cuanto al movimiento turístico, comentó que las medidas se refuerzan además por la cantidad de personas que viajan a Buenos Aires, donde hay brote de sarampión. “Trabajamos en la terminal, todas las personas que se desempeñan acá están inmunizadas”, aseguró.

Cabe recordar que con el fin de interrumpir rápidamente la transmisión viral, en Buenos Aires ampliaron las indicaciones de vacunación vigentes para niños de 6 a 11 meses. La estrategia implica que los niños de esa edad deben recibir una “dosis cero” de vacuna triple viral. No se descarta que haya una medida similar en la provincia.

Dengue

“En cuanto a dengue y todos los arbovirus, sabemos que está habiendo muchos casos. El viernes se actualizó el boletín oficial de Brasil y por la cantidad de casos es que sostenemos la importancia de trabajar mucho sobre la prevención al viajero. Si viaja a Brasil o Paraguay debe colocarse continuamente repelente. Está habiendo casos fatales por dengue grave que no se veía en años anteriores. Respecto a fiebre amarilla, deben colocarse la vacuna”, informó Bobadilla a El Litoral.

En referencia al dengue hemorrágico explicó que “es lo mismo que el dengue grave, hay hemorragia y descompensación”. “Para prevenir debemos poner en alerta a la población y pedir que ante cualquier síntoma consulte a su médico. El DEN-4 es otro tipo de dengue, no es dengue homorrágico”, precisó, “el dengue grave es el que tiene aquella persona que tuvo antes esta enfermedad y luego tuvo otra vez con otro serotipo”.

Para los viajeros la recomendación es el uso del repelente, y para los que quedan es la limpieza de los patios y retirar todos los recipientes que puedan contener agua y sirvan de reservorios de larvas de mosquito.