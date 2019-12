Las categorías de ascenso definen a sus finalistas

En lo que será la última jornada del año para el fútbol de salón en la ciudad de Corrientes, hoy se definirán los finalistas que irán en busca del segundo ascenso en las categorías Primera B y Primera C. La programación, que contempla cuatro partidos, se desarrollará en cancha de Hércules desde las 16.45.

Las semifinales de los cuadrangulares se pusieron en marcha hace una semana. En los encuentros de ida correspondientes a la divisional B, San Benito le ganó 4 a 1 a Aberturas y Deportivo Dengue hizo lo propio con Don Ocho por 2 a 0. Mientras que en la Primera C, los resultados de los primeros juegos semifinales fueron Milenium 3 - Deportivo Sur 1 y Juan de Vera 4 - Acero Puro 2.

Los que resulten ganadores en cada una de las series disputarán las finales en busca del ascenso en juego. Esta nueva instancia quedará para el próximo año.

En la Primera B, el campeón y primer ascendido fue Libertad, mientras que en la C ese privilegio lo obtuvo Olimpo.

En tanto que los equipos que bajaron de categoría fueron de la A a la B: Comunicaciones y Cruz Diablo, y de la B a la C: San Pantelón y Juniors.

Por otra parte, el cuadrangular final de la Primera A también quedó para el 2020. En la lucha por el título de campeón de la temporada 2019 y las clasificaciones a los certámenes nacionales estarán Olimpia, Pingüinos, Bañado Norte y Marmolería.

El programa de partidos para hoy en cancha de Hércules es el siguiente:

16.45 (1ª C) Deportivo Sur vs. Milenium, 18.30 (1ª C) Acero Puro vs. Juan de Vera, 20.00 (1ª B) Deportivo Dengue vs. Don Ocho y 21.30 (1ª B) Aberturas vs. San Benito.