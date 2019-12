Crece la figura de Lionel Messi: obtuvo su sexto Balón de Oro

El astro Lionel Messi escribió ayer una nueva página dorada en su historia como futbolista con la obtención del sexto Balón de Oro, que entrega la revista France Football, que lo convirtió en el máximo ganador del premio, ya que superó por uno al portugués Cristiano Ronaldo, su eterno competidor.

Messi, quien el domingo convirtió un golazo para el 1-0 de Barcelona ante Atlético Madrid por la liga española, recibió el galardón en el Teatro Chatelet parisino tal como lo hizo en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015.

El croata Luka Modric, ganador el año pasado, entregó a Messi el balón dorado quien una vez más fue el centro de las miradas en el mundo.

Messi posó con cada uno de los trofeos obtenidos y declaró: “Estoy feliz del momento que me toca vivir en el momento personal y en lo deportivo intento superarme, para mejorar, nunca me conformo más allá de los premios individuales que son secundarios, porque lo importante es conseguirlos a nivel grupal”.

Y agregó: “Es un orgullo ser parte de la historia del Balón de Oro, de Barcelona, de los mejores equipos de Barcelona, y todo esto hace que el club siga siendo más grande todavía”.

El crack rosarino, como hace diez años en la misma ciudad, ocupó el primer lugar por decisión de 180 periodistas de todo el mundo que participaron para la votación que cerró el pasado 9 de noviembre, por encima del defensor de Liverpool, vigente campeón de Europa, el holandés Virgil van Dijk y Ronaldo, quienes completaron el podio.

De esta manera, el goleador histórico del seleccionado argentino rompió el empate con la estrella lusa y uno de los grandes ídolos de Real Madrid, el rival por excelencia de Barcelona.

Asimismo, extendió a 12 los premios para jugadores de Barcelona luego de Johan Cruyff (1973 y 1974), Luis Suárez (1960), Stoichkov (1994), Rivaldo (1999) y Ronaldinho (2005) y también superó la igualdad con Real Madrid que posee 11 ganadores, desde Alfredo Di Stéfano a Cristiano.

El portugués, ante las altas chances de una nueva consagración de Messi, se ausentó porque priorizó la gala organizada por el fútbol italiano donde recibirá, principalmente, el reconocimiento como mejor jugador de la Serie A, entre otros logros.

Messi, de 32 años, obtuvo la tercera distinción individual en el año. En mayo conquistó su sexta Bota de Oro por las 36 anotaciones en la liga española.

En septiembre se adjudicó la estatuilla The Best, otorgada por la Fifa, como mejor jugador del planeta, en la terna que compartió con van Dijk y Ronaldo.

El número “10” de la Argentina y Barcelona anotó hasta el momento 52 goles en la temporada y concretó 23 asistencias. Además, resultó máximo artillero en la Liga de Campeones 2018/2019 con 12 tantos; en la liga española 2018/2019 con 36 (donde se consagró campeón) que le valió su sexto Pichichi y ganador en la Supercopa de España frente a Sevilla con el 2 a 1 en Marruecos.

El capitán y goleador de Barcelona participó del entrenamiento matutino del equipo dirigido por Ernesto Valverde y al mediodía español abordó el avión que puso el club para viajar a Francia, acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y dos de sus tres hijos: Thiago y Mateo, quienes fueron protagonistas de un video dedicado al astro rosarino.

En su llegada al Teatro Chatelet, fue acompañado por su familia; el búlgaro Hristo Stoichkov, gloria de Barcelona; sus compañeros de plantel, el francés Antoine Griezmann, el alemán Marc-André Ter Stegen y el holandés Frenkie de Jong; y el presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu.