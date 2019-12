Juraron 15 diputados y ratificaron a Cassani en la presidencia de la Cámara

El goyano Pedro Cassani fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, cargo que ocupa desde 2009. Lo acompañarán como autoridades, el radical Eduardo Vischi y Eugenia Mancini, de Cambio Austeridad y Progreso, quedando el PJ fuera de la mesa de conducción. En la sesión preparatoria juraron los 15 nuevos integrantes que otorgarán mayoría calificada al gobierno de Gustavo Valdés.

Tomaron juramento ayer los diputados que fueron electos en las legislativas del 2 de junio. Con la nueva conformación, se votó la mesa directiva. Fue ratificado en la presidencia el dirigente de ELI, Pedro “Perucho” Cassani, quien ocupa el cargo desde 2009, cuando reemplazó a la liberal Josefina Meabe de Mathó, que había presidido durante el primer gobierno de Ricardo Colombi y de su primo Arturo Colombi.

El goyano bate récords, ya que liderará el cuerpo parlamentario por dos años más, cosechando, así, más de una década en la conducción legislativa.

De profesión abogado, hijo de docentes, Cassani cimentó su carrera política desde las bases. Se desempeñó en distintos estamentos públicos desde los años 80. En 2003 fue electo diputado provincial, escaño que renueva desde entonces.

Actualmente, lidera el movimiento de participación ciudadana Encuentro Liberal (ELI), un sello que surgió de la separación del histórico Partido Liberal, cuando los celestes, otrora habían manifestado su apoyo al peronismo correntino (este año retornaron al oficialismo provincial). “Las hormiguitas” fue la segunda fuerza con más votos, luego de la UCR, dentro de Encuentro por Corrientes (ECO), y en las últimas elecciones ratificó su alianza con Juntos por el Cambio, que había apostado por la reelección de Mauricio Macri.

Cassani, con la necesaria cintura política, supo llevar la conducción del cuerpo, especialmente, cuando el gobierno buscaba avanzar con leyes que requerían de los dos tercios. Posiblemente por ello, ayer fue electo por unanimidad por sus pares. Ahora el oficialismo contará con mayoría calificada en ambas cámaras, dado el amplio margen que logró ECO en las legislativas de junio. Sin embargo, considerar el rol de la oposición, sin diezmarla por ser minoría, será uno de los desafíos del ejercicio de la democracia.

Ayer no hubo unanimidad en la elección de los cargos de autoridades que acompañarán a “Perucho”. En la vicepresidencia continuará el radical, el ex intendente de Paso de los Libres y ex ministro de Colombi, Eduardo Vischi. La vicepresidencia segunda será responsabilidad de Eugenia Mancini.

Para las vicepresidencias, tanto primera como segunda, el PJ nominó a Alicia Meixner y Marco Otaño respectivamente. Estas mociones obtuvieron siete votos, contra 22 de Vischi y Mancini. Se notó el peso de la nueva mayoría. El peronismo estará fuera de la mesa de conducción.

Latinoamérica

“Con cada gestión que inicia se generan muchas expectativas”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados para reflexionar sobre la realidad política latinoamericana. “Y esto que pasa en países vecinos pasa también en otras partes del mundo y esto nos obliga a quienes tenemos responsabilidades institucionales a tratar de cuestionarnos y tratar de entender por qué pasan estas cosas”, señaló.

“Si lo que vemos en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en otras partes del mundo, tienen que ver con lo que nosotros habitualmente entendíamos y creíamos que las cuestiones económicas o financieras eran los disparadores de reacciones de la sociedad, o si existen algunas otras cosas que quizás todavía desde la política no alcanzamos a comprender y es importante que lo podamos hacer cuanto antes todos, absolutamente todos; porque nosotros tenemos que legislar para la sociedad, independientemente del sentido de pertenencia que tengamos con los partidos políticos o alianza políticas”, manifestó Cassani desde una discurso de mayor apertura.

Nación

Cassani, además, llamó a “defender los intereses de los correntinos”, más allá de los lineamientos partidarios. A su vez, sostuvo la necesidad de mantener relaciones institucionales saludables con el nuevo gobierno nacional que asumirá este 10 de diciembre.

“Dentro de pocos días va a asumir un nuevo gobierno en la Nación, donde todos los que fundamentalmente conformamos la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes deberíamos abogar para que la relación institucional entre el Gobierno provincial y el Gobierno nacional sea saludable, donde acá en este recinto conjuguemos y podamos defender los intereses de los correntinos, repito, con independencia de las pertenencias partidarias”, expresó.

Nueva conformación

Juraron ayer, además del presidente del cuerpo, César “Tatín” Acevedo (PJ, ingresó por el Frente de la Victoria), Juan Carlos Álvarez (UCR), Miguel Arias (PJ, ingresó por Unidad Correntina), Norberto Ast (UCR), Noelia Bazzi (UCR), Eduardo Hardoy (PL), Lorena Lazaroff (PRO), Héctor López (UCR), Alicia Meixner (PJ), Mariel Meza (UCR), Marcos Otaño (Cambio Solidario, ingresó por el Frente para la Victoria), Alicia Meixner (PJ), María del Carmen Pérez Duarte (ELI), Francisco Talero Podestá (Proyecto Corrientes), Javier Saez (Partido Popular).

Continúan mandato: Manuel Aguirre (UCR), Ariel Báez (Cico), Marcos Bassi (PJ), Lucía Centurión (ELI), Marcelo Chaín (Unidos por Corrientes), Aníbal Godoy (Acción por Corrientes), María Eugenia Mancini (Cambio Austeridad y Progreso), José Mórtola (PJ), Félix Pacayut (PJ), Diego Pellegrini (Cambio Popular), Any Pereyra Cebreiro (PL), Horacio Pozo (ELI), Magno Ramírez (Panu), Albana Rotela Cañete (PP), Eduardo Vischi (UCR).