El presidente electo Alberto Fernández confirmó este martes que Ginés González García será el ministro de Salud.

Durante la ceremonia en la que se le entregó un Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Medicina de la UBA, Fernández relató cómo fue la charla que tuvieron cuando le propuso ser ministro.

“Un día lo llamé a mi oficina y le dije: ‘Hice lo imposible para no tener que convocarte. Pero te necesito Gines’. No yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés. Vení y hacete cargo que vos todo lo sabés”, dijo el líder del Frente de Todos.

De esta manera, la cartera sanitaria volverá a tener rango de ministerio, a partir del 10 de diciembre.

Vale recordar que durante su última visita a Corrientes, el funcionario había declarado que "sería un honor" volver a ser ministro de Salud. Fue durante un acto en el que participó junto al gobernador Gustavo Valdés.

González García ya se desempeñó en ese cargo, durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Mientras que en el 2007 fue embajador Argentino en Chile.