Andrada quiere respetar su contrato

El arquero de Boca Juniors, Esteban Andrada, aseguró que su idea es respetar “los tres años de contrato” con el club, a pesar de los vaivenes económicos del país con la devaluación del peso argentino.

“Se que los dirigentes no tienen la culpa de que se devaluara la moneda. Yo quiero respetar los tres años que me quedan de contrato”, manifestó Andrada a radio La Red.

Andrada insistió en que la dirigencia “no tiene la culpa del aumento del dólar”. Por lo tanto, no responsabiliza “a nadie” y agregó que su futuro dependerá de los planes de los directivos del club. “Sabemos que hay una dirigencia nueva en Boca, así que cuando me presente veré qué destino voy a tener”, apuntó el ex Lanús y Arsenal de Sarandí.

Andrada destacó que tiene “desafíos muy importantes” tanto en Boca como en el seleccionado argentino ya que el entrenador Lionel Scaloni lo tiene en consideración para el 2020 con el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y la participación en la Copa América.