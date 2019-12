Enero se presentará con una agenda cargada para los equipos correntinos

Agenda correntina

Durante el mes de enero de 2020, los equipos de la provincia de Corrientes tendrán que afrontar 5 partidos cada uno de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha Partido

Martes 7 Regatas vs. Libertad

Jueves 9 San Martín vs. Libertad

Viernes 10 Quimsa vs. Regatas

Viernes 10 Argentino vs. Comunicaciones

Domingo 12 Olímpico vs. Regatas

Domingo 12 Obras vs. Comunicaciones

Martes 14 Platense vs. San Martín

Jueves 16 Argentino vs. San Martín

Domingo 19 Regatas vs. Obras

Lunes 20 Comunicaciones vs. Hispano

Martes 21 San Martín vs. Obras

Jueves 23 Comunicaciones vs. Argentino

Lunes 27 Regatas vs. Bahía Basket

Miércoles 29 San Martín vs. Bahía Basket

Viernes 31 Estudiantes vs. Comunicaciones