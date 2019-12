Pellegrini, un destino turístico mundial que necesita garantizar energía y acceso terrestre

Carlos Pellegrini es una localidad conocida mundialmente por ser el principal portal de acceso a los Esteros del Iberá. Sin embargo, hace años intenta solucionar las dificultades que tiene tanto con el suministro de electricidad como con la ruta de ingreso y egreso. Si bien en los últimos años se realizaron inversiones, pobladores y prestadores turísticos reiteran que urge poder garantizar definitivamente prestaciones básicas.

Ninguno de los problemas mencionados son nuevos. En numerosas oportunidades, este medio gráfico publicó los inconvenientes que deben atravesar quienes viven o visitan Pellegrini. “En el último mes, por diferentes motivos, tuvimos como 15 veces problemas con la luz, no podemos seguir así. Con estos días de mucho calor, es insoportable todo esto”, expresó una pobladora en diálogo con El Litoral. Tras lo cual, comentó que ayer “aproximadamente a las 15 se cortó la luz, pero no hubo un temporal. ¿Sabe qué pasó?, sólo se cayeron cinco postes del tendido que ya estaban inclinados. Y lo que es peor, otros ocho están a punto de desplomarse. Pero hasta que eso no suceda, nadie se ocupa”.

Sobre esto último, otro de los pobladores que se sumó al reclamo planteó “los postes que van desde Mercedes hasta la Ruta 114, están todos inclinados. La Dpec sólo repara aquellos que están en el piso. Entonces, si hay tormenta o sopla un leve viento, los que apenas están parados, caen y otra vez, nosotros sin luz”.

Si bien, con un generador que poseen en la localidad reciben el servicio por algunas horas, “tampoco puede estar prendido demasiado tiempo, porque va a colapsar. Eso necesita un mantenimiento integral y periódico”.

El hecho de contar con el suministro de electricidad limitado, “nos afecta a nosotros que somos vecinos y no podemos ni conservar bien nuestros alimentos. Y sabemos que los que prestan servicios la pasan peor, pero en realidad nadie tiene por qué seguir soportando esto”, añadió otra de las lugareñas sin ocultar su malestar. Recordó en este contexto que “hace dos años se está haciendo un nuevo tendido entre la Ruta 114 y Pellegrini, pero aún no concluyeron”.

“Es una necesidad no sólo que terminen con esa obra sino que también mejoren el tendido entre Mercedes y la Ruta 114; y que hagan un buen mantenimiento al generador”, aseveró otro de los pobladores que hace algunos años se convirtió en un prestador de servicios. En este punto añadió que “en la Dpec de la localidad hacen lo que pueden, pero no pueden tener todo el día el generador encendido porque la demanda, teniendo en cuenta el consumo de los habitantes y los turistas, se elevó considerablemente en los últimos tiempos”.

Acceso

Otro de los antiguos problemas que posee Pellegrini es su acceso terrestre. “A los 40 kilómetros que estaban pavimentados, se le agregaron otros 10. Pero en el tramo restante, más precisamente en los últimos 40 kilómetros antes de llegar a Pellegrini, el camino está en mal estado. Supuestamente el mantenimiento está a cargo del consorcio Cambá Trapo pero quienes vivimos acá sabemos que esos trabajos no se realizan”, expresó una mujer que hace varias décadas nació en la localidad, donde aún vive junto con su familia.

Con respecto a esto, comentó que al no estar la carretera en buen estado, se extiende el tiempo necesario para llegar, por ejemplo, a Mercedes. “La otra vez, apenas llegó una embarazada al hospital Las Mercedes, es más, a los 15 minutos que ingresó ya dio a luz”, contó. Al mismo tiempo, rememoró que “en numerosas oportunidades, escuché a mis parientes y turistas decir que es un riesgo venir acá porque llueven dos gotas y no podés salir”.

En Pellegrini, las deficiencias en el servicio eléctrico y el mal estado de parte de la ruta de acceso generan problemas tanto para los pobladores como para los turistas. Por eso, más allá de las particularidades de cada uno de los casos, todos coinciden en la necesidad de contar con energía constante y una carretera en buenas condiciones de transitabilidad.