Instan a no usar pirotecnia de estruendo en los festejos

La Comuna capitalina reiteró ayer a través de las redes sociales el pedido de no usar pirotecnia de estruendo durante los festejos de esta noche. De esta manera, buscan mejorar el nivel de cumplimiento de la prohibición que fue parcial en Nochebuena.

Con el lema “Más luces y menos ruidos”, instan a no comprar ni utilizar elementos explosivos que puedan generar accidentes, además de afectar de manera particular a las personas que tienen algún trastorno del espectro autista (TEA) y a las mascotas.

Tras los controles realizados previo a Navidad, la Comuna señaló que llevará adelante también hoy operativos para detectar irregularidades. En caso de hacerlo, el protocolo indica que la mercadería debe ser decomisada y los infractores recibirán una multa.

Los controles incluirán a los comercios y distribuidores y también a los puestos de ventas callejeros, los cuales están prohibidos aun desde antes de la ordenanza que entró en vigencia en mayo de este año.