Concejales presentaron 93 proyectos de ordenanzas y 1.295 comunicaciones

El año electoral no disminuyó las veces que los concejales capitalinos ocuparon sus bancas, pero sí su productividad. En 31 sesiones ordinarias realizadas entre marzo y fines de noviembre presentaron un total de 93 proyectos de ordenanza. Lo que representa un promedio de apenas 3 propuestas por cada encuentro.

Aunque el número no habla de la calidad de las iniciativas, sí es un indicador del rendimiento de cada uno de los legisladores comunales.

En un ránking que considera únicamente los proyectos de ordenanzas presentados a lo largo del año, se puede señalar que el concejal oficialista Juan Braillard Poccard lidera la lista con 13 propuestas.

Le sigue de cerca otro oficialista, el edil Fabián Nieves con 11, y entre los integrantes del bloque opositor el que más motorizó ordenanzas fue Ataliva Laprovitta (10).

En cuarto lugar, están José Antonio Romero Brisco y Soledad Perez, ambos con 9 iniciativas de su autoría.

Más atrás, se ubica Nélson Lovera que presentó 6, y Julián Miranda Gallino, Miriam Sosa y Florencia Ojeda con cuatro.

Entre los últimos, están Germán Braillard Poccard que planteó tres proyectos de ordenanza, al igual que Mercedes Mestres y Esteban Ibáñez.

Alfredo Vallejos y José Salinas impulsaron sólo dos y hay varios ediles que apenas presentaron una ordenanza. Se trata de María Duartes, Justo Estoup, Omar Molina y Claudia Campias.

En total, presentaron 119 proyectos de resolución, muchos de ellos instando al Departamento Ejecutivo a dar informes respecto a obras, avance de proyectos, rendición de cuentas y otro tanto de temas que fueron surgiendo de la agenda de interés general.

Donde sí hubo gran productividad fue en los proyectos de comunicación que fueron récord. En el año se impulsaron 1.295 de este tipo de expedientes, que tienen más que ver con pedidos concretos de los vecinos para mejoras en los distintos barrios, principalmente en relación al mejoramiento de los servicios y la demanda de obra pública.

Temáticas

Gran cantidad de las propuestas que surgieron de los concejales estuvieron vinculadas a la imposición de nombres a plazas, barrios y calles, y otros tantos de declaración de interés y destacando a ciudadanos con títulos honoríficos.

También se repitieron las iniciativas relacionadas al ordenamiento vial de la ciudad (generación de dársenas, rotondas, prohibición de estacionamiento, generación de nuevos espacios, o el cambio del sentido de circulación) y, del mismo modo, distintas adhesiones a leyes nacionales y provinciales como Micaela, Emergencia Vial y Paridad de Género.

Polémica

Lo seguro es que los debates no giraron en torno a estas iniciativas, sino que estuvieron motivados por proyectos que llegaron desde el Departamento Ejecutivo, como los casos de la concesión de una parte del parque Mitre para la instalación de un muelle para lanchas, al igual que otros relacionados al Plan Costero (ex Regimiento 9) y recién al cierre del año, en extraordinarias, tratándose por la nueva composición del cuerpo, la Tarifaria, Presupuesto, aumento del boleto y el aval para la instalación de un shopping en la costanera.