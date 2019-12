Tassano volvió a respaldar la instalación del shopping y habló de los paradores

El jefe comunal capitalino Eduardo Tassano se refirió ayer a los proyectos que están en marcha en la zona ribereña. Brindó detalles del proyecto de shopping en la costanera Sur y también se refirió a la situación de los paradores.

“Nosotros trabajamos para que la ciudad tenga alternativas recreativas durante el verano con playas”, planteó el intendente en declaraciones a Radio Dos. “Más del 70% de la propiedad privada al lado del Boca Unidos se recupera y la playa se agranda”, agregó.

Al respecto, precisó que “siempre hubo consesiones para utilizar las playas, ahora tenemos un sector de empresarios que quieren invertir y mejorar las condiciones con paradores, el terreno es propiedad privada y no va a ser un shopping como el de Avenida Centenario, va a ser un paseo de compras y se respeta la línea de río y más del 70% de la propiedad privada al lado del Boca Unidos se recupera y la playa se agranda”, explicó.

Aclaró además que “los paradores no tienen consesiones y la Municipalidad puede rescindir en cualquier momento”.

También anticipó que “los paradores van a quedar durante todo el año para tomar algo mirando el río Paraná y los correntinos no van a estar más de espaldas al río”.