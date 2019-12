Valdés prevé recursos por $106 mil millones, programas novedosos y 4 mil viviendas

El gobernador Gustavo Valdés puso fin ayer al misterio del proyecto de Presupuesto 2020, que remitió a la Legislatura y ya fue girado a las comisiones de la Cámara de Diputados. Valdés prevé recursos por 106 mil millones de pesos, con un empréstito de 3 mil millones, la implementación de programas novedosos y fondos para la construcción de 4.430 viviendas.

Se concretó ayer la primera sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, en la que tomaron estado parlamentario los expedientes remitidos por el Ejecutivo.

La proyección de recursos para el próximo año será de $106.006.214.986, un 35 por ciento más de los 68.477.522.172,71 previstos para 2019.

Otras de las novedades más salientes del proyecto, es la inclusión de un programa denominado “Voto Joven-Decidí tu futuro”, que se implementará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que preside Adán Gaya, y para lo cual se destinarán $404.250. Todo indica que el Gobierno avanzará con el voto joven el próximo año.

En ese mismo sentido, también se implementará un programa denominado “Conducción de la Mujer”, con una remesa de $6.547.930.

En la hoja de cálculo de recursos previstos para el Instituto de Viviendas, tienen presupuesto 4.430 casas, de las cuales 1.340 corresponden al Programa Pequeñas Localidades; 1.000 a Techo Digno y el resto a Programa 2090 Viviendas. Todas cuentas con financiamiento por un total de $3.582.382.816,52.

Además el Fondo Fiduciario de Viviendas Corrientes, que creó hace unos meses el el Gobernador tendrá un fondo de $115.000.000,00.

Para salarios, en tanto, el Gobierno prevé destinar $37.628.493.187,33, sin incluir los aportes patronales.

Además la Provincia prevé una recaudación tributaria de $ 10.566.580.000.

En tanto, se destinará al Poder Legislativo $2.108.637.402.

El Gobierno además prevé mantener una planta de 50.228 empleados permanentes y 13.646 temporarios.

Asamblea y sesión

Tras la Asamblea donde quedó inaugurado el período de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados sesionó para dar ingreso formal a los expedientes remitidos por el Ejecutivo. En la oportunidad, también despidieron a los diputados salientes.

La Cámara de Diputados giró a comisión los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo: de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el proyecto de ley de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Pública provincial, que se suman al Acuerdo de Consenso Fiscal que ya estaba en comisiones.

La Asamblea Legislativa estuvo presidida por el vicegobernador Gustavo Canteros y asistieron la casi totalidad de diputados y senadores.

En Diputados, el presidente del cuerpo Pedro Cassani, despidió a los diputados que finalizan mandato.

“En estos 4 años, entre todos hemos hecho cosas sumamente importantes y no me refiero solamente a las leyes sancionadas; sino al hecho de que hemos logrado darle a la provincia de Corrientes gobernabilidad, y esto no es un dato menor”, afirmó.

En ese marco, habló de la “actitud de prudencia, de tolerancia, de entender que podemos disentir en muchas cosas, pero si hay algo que tenemos que respetar es vivir en el sistema democrático. Ustedes, han generado: afecto, respeto, inteligencia, voluntad, intenciones de buscar espacios comunes para construir, y eso va a quedar dentro de las paredes de la Legislatura, por siempre”, les.

“Decirles también que como presidente de las Cámara me facilitaron muchísimo poder llevar adelante la tarea administrativa, la tarea política, la tarea legislativa, el desarrollo en las sesiones. Es muy fácil ser presidente de una Cámara de Diputados con personas de la calidad y de la generosidad de cada uno de ustedes”, concluyó.