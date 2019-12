Carnicerías: en el país adelantan 40% de suba pero a nivel local no creen superar el 20%

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcia, adelantó en medios nacionales que habrá menos oferta de la hacienda y esto llevaría a un aumento de hasta el 40% en los próximos días en supermercados y carnicerías de todo el país. En este marco, desde diferentes comercios de este rubro comentaron a El Litoral que es un porcentaje elevado y que si hubiera un incremento en el costo no sería superior al 20% ya que hubo una suba un mes atrás.

Respecto al incremento en lo que va del año, comentaron que fue entre el 20% y el 75% dependiendo del negocio. La última suba fue un mes atrás y también se diferencia por comercio ya que algunos sostuvieron que fue del 10% mientras que otros no más de $3 en cortes básicos.

La demanda bajó hasta un 50% en populares carnicerías ubicadas en la capital correntina. El costo del producto hizo que las familias consuman menos carne vacuna o compren menos, según comentaron a este diario.

Por la incertidumbre que se vive en el país en esta época de transición política, hay familias que adelantaron sus compras para las fiestas de fin de año y llevaron matambre, peceto y vacío, entre otros. Vendedores consultados dijeron que la gente espera una suba y prefiere comprar y congelar esta mercadería.

“Un 40% de suba me parece muchísimo teniendo en cuenta que en el año, de enero a la fecha, ya hubo un incremento del 75%. Me parece una exageración porque hubo varias subas durante el año. Sí, todos los años en esta fecha hay un incremento pero en cortes específicos como peceto, vacío o matambre pero la media res no creo que suba”, sostuvo a El Litoral Hugo Lucena del Mercado Municipal de la Ciudad de Corrientes. Si bien no especificó un porcentaje de incremento, sostuvo que este no sería superior al 20% y sólo en los cortes mencionados.

Por otra parte, desde la sucursal de La Reina ubicada en avenida Ferré y Paraguay, el encargado Daniel Bejarano, comentó a este diario que “por ahora se mantiene el precio y el objetivo es seguir así hasta enero, ya hubo subas durante el año. Ahora largamos ofertas no sólo en la parte de carne también en lo que es panificados”, indicó y agregó que “durante las fiestas vendemos hasta tres veces más que otros y a partir de enero ya va bajando la demanda”.

Desde la carnicería Mahattan, ubicada en avenida Cazadores Correntinos casi calle Francia, contaron que “el precio hasta ahora está estable, a diciembre llegamos con un incremento del 15% y no creo que siga subiendo el costo. Hay avivadas del comerciante que porque aumenta la demanda por las fiestas sube el costo de los cortes más pedidos para las fiestas”, señaló Cristian.

“La costilla aumentó $3 y lo demás $10, para el nivel de carne que manejamos no es mucho. En el año hubo un incremento del 20%. La demanda se mantuvo por el precio que tenemos, no es fácil para la competencia tener los precios que ofrecemos”, expresó.

Respecto al consumo, desde el puesto 69 y 82 del Mercado Municipal, indicaron que “la gente está comprando y congelando peceto y matambre porque esperan un aumento”. En promedio, el peceto por kilo ofrecen a $300 y el matambre también por kilo a $200.

“Están llevando todo lo que sea aves para congelar ya que se puede guardar meses en la heladera. La pata muslo por kilo cuesta $84.90. La demanda en general cayó durante el año un 50%, no es el mismo consumo que años anteriores”, comentó el encargado de La Reina.

Por su parte, Lucena coincidió en que “hubo una caída muy importante de la demanda, creo que llegó hasta el 50% la caída del consumo de carne, en mi caso particular mermó un 40%. La gente no compra o está muy reticente”, dijo el representante de puestos de este rubro del Mercado Municipal a El Litoral.