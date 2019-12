"Hasta pronto, fue el honor más grande de mi vida", se despidió Mauricio Macri

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que deja un país "mejor que hace cuatro años"; criticó al anterior gobierno kirchnerista, del cual se diferenció destacando que lideró una gestión "sin corrupción" y con "libertad total", y si bien admitió que quedan déficits económicos, sostuvo que están "las bases" para que la administración peronista "se apoye para lograr el crecimiento".

En un mensaje de casi 40 minutos por cadena nacional de radio y televisión, para efectuar un balance de su gobierno y despedirse de la sociedad, Macri dijo que ejercerá una oposición responsable "sin poner trabas" y que hay "una alternativa sana de poder", tras lo cual saludó con un "hasta pronto".

El país "está mejor que hace cuatro años" y si bien "hubo muchas dificultades que no pudimos resolver", existe "un antes y un después para la República, con una democracia más fuerte y sólida, con nuestra prensa más libre, integrados al mundo y más fuertes en la lucha contra el delito y el narcotráfico".

Entre los logros en el área de economía e infraestructura, mencionó el INDEC que ahora es creíble y los avances energéticos, donde "aumentamos la producción de gas y conectamos a un país que venía de cortes de luz" y "sin fuentes de energía renovables".

Admitió que hubo reformas estructurales que "no llegaron a tiempo" y que el resultado de las elecciones PASO, donde ganó la oposición peronista, "nos hizo retroceder varios casilleros" porque "generaron miedo" en la sociedad.

Macri dijo que a mediados de este año "la economía empezaba a despertarse y llevaba tres meses seguidos de crecimiento interanual, pero los resultados de las PASO generaron el miedo al futuro y otra suba del dólar y nos hicieron retroceder varios casilleros".

No obstante, sostuvo que "parte del trabajo está hecho, ordenamos la base

de nuestra economía y el próximo gobierno podrá apoyarse en eso para lograr el crecimiento".

Sobre el instituto nacional de estadísticas, destacó que se transformó en un organismo "profesional y creíble" porque "cuando asumimos debimos tomar decisiones sin estadísticas, porque las manipulaban y escondían. En cambio ahora tenemos un Estado que dice la verdad y que puede gestionar sin prepotencias".

También resaltó que su gobierno le hizo "la vida más fácil a los exportadores con menos trámites, con menos impuestos", llamó a "exportar más" y enfatizó que "estamos mejor preparados para crecer".

Asimismo, expresó que "dejamos 20.000 millones de dólares más (de reservas) de lo que recibimos nosotros en 2015".

En otro tramo de su exposición, que abarcó seis ejes centrales de gobierno, sostuvo que uno de los logros de sus cuatro años de mandato fue la lucha contra el narcotráfico "porque en 2015 había sensación de derrota contra los narcos". Y juzgó que en la actualidad "tenemos una sociedad en paz, con menos delitos, y con récords históricos de incautaciones de drogas".

En el segmento donde criticó al anterior gobierno kirchnerista remarcó las diferencias de las acciones su administración.

"Después de 4 años de reformas dejamos un estado en el que es mucho más difícil robar la plata de los argentinos. Siempre habrá pìllos y ladrones en todos los gobiernos", pero el Estado está preparado ahora para "asegurarse de que las huellas queden marcadas y atraparlos".

Agregó que condujo "un gobierno sin corrupción" y advirtió que "ya no hay lugar para liderazgos mesiánicos, porque hubo cuatro años de libertad total de expresión y de prensa, sin ataques al periodismo, y se acabó el uso de la publicidad oficial como herramienta para premiar o castigar a los medios".

"Hay alternativa sana de poder en la Argentina", sostuvo, y aseguró que fue el "honor más grande de su vida" ejercer la jefatura del Estado.

"No tengo ninguna intención de poner trabas a propuestas sensatas y transparentes. Hagamos que el esfuerzo de estos años valga la pena. Fue el honor más grande de mi vida y me siento bendecido por su cariño y su confianza. Hasta pronto", concluyó Macri dirigiéndose a la ciudadanía.