Caso Tichellio: la madre del penitenciario cree que la asesina fue su nuera

Tras la declaración de Miriam Jara en la que culpó a su amante, Lorena Encina, de ser la autora del salvaje crimen, la madre del agente penitenciario Gabriel Tichellio aseguró que “las dos son culpables y tienen que pagar de la misma manera”.

“La realidad es para hacer una película de terror” y remarcó la “frialdad ” de Lorena Encina, madre de sus tres nietos.

“Siento impotencia y creo que la asesina fue mi nuera, aunque no hay dudas de que fueron las dos”, expresó Gladys Mansilla.

“No me hubiera imaginado nunca que pase algo así, quiero que se haga justicia, mi hijo era un chico lleno de amor y muy querido por todos”, concluyó Mansilla en declaraciones a Radio Dos.

La próxima audiencia del debate se hará el miércoles 11 y los alegatos, el 17 de diciembre. Hermindo González, abogado querellante de la familia de la víctima, opinó sobre la declaración de Miriam Jara y afirmó que se trató de “un relato amañado y poco creíble”. Teniendo en cuenta el material probatorio que “la acorrala”, González dijo que la imputada intenta “deslindar responsabilidades”. “Las dos imputadas siguen en su posición de ocultar, de desvirtuar la información y de engañar a la Justicia negando la participación en el mismo. Vamos a trabajar en la construcción de los elementos que acrediten que no es así y que fueron las autoras”, precisó.

Gabriel Tichellio era un agente penitenciario de 32 años. El 26 de junio de 2018 dormía la siesta cuando fue asesinado de un golpe en la cabeza con un elemento contundente. Luego se trasladó el cadáver en una camioneta, en la que fue encontrado en la madrugada siguiente.