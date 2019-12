Monte Caseros: incendio de autos casi destruyó un galpón

SE HALLA REhABILITaNDOSE EN BUENOS AIRES



Sigue grave la mujer a quien le hicieron cesárea en una clínica

Continúa en estado grave la mujer que sufrió una parálisis desde la cintura hasta sus pies luego de una cesárea en una clínica de Corrientes realizada el 16 de septiembre último, según precisaron fuentes cercanas a la familia.

Aseguran que se encuentra rehabilitándose en un centro de salud de Buenos Aires y se moviliza mediante una silla de ruedas.

Su abogada, Carolina Gómez Curima, explicó a El Litoral que preocupa el estado de la mujer ya que “no recuperó ningún porcentaje de movilidad”, y que no es positivo que haya pasado tanto tiempo sin avances.

Gómez Curima afirmó que los gastos del tratamiento están siendo cubiertos por la obra social de la mujer, ya que la clínica no se hizo cargo de los mismos. Cabe destacar que otra paciente sufrió estas mismas consecuencias luego de una cesárea en ese mismo centro de salud.

El 16 de septiembre, Ramos se realizó una cesárea en una clínica del centro correntino y desde ese momento no recuperó la movilidad de sus miembros inferiores.

Su esposo radicó la denuncia y el caso es llevado por el Juzgado de Instrucción N° 6.